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Додано: Пон 21 жов, 2024 22:25
Википедия говорит правильно. С купонами проблемы были лишь первые дни, пока происходило насыщение рынка и за рубли до осени 1992 можно было платить за услуги и непрод товары. Продукты да - только карбованцы. Но очень скоро и рубли стали дороже карбованца - помню был свидетелем ситуации когда весной 1992 года стоя в очереди за билетами на автобус услышал первому в очереди сказал второй очереди "ты что дурак рублями за билеты платить - давай сюда свои рубли - вот тебе купоны на ту же сумму". А через неделю после введения "многоразовых купонов" проблемы были только в том что в продуктовых магазинах часто не было меоких купонов а зарплату зачастую давали крупными. Но очень скоро данную проблему сменила гиперинфляция, когда карбованцы стали обесцениваться со страшной силой
Додано: Пон 21 жов, 2024 22:43
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Тогда понятно почему в разных. Меня-то только за продуктами и посылали. Старушку ещё помню, которая с трудом продавщицу уговорила за хлеб принять оплату наполовину бумажным рублём и то потому, что вторая половина была железной мелочью, которую на карбованцы не заменяли. Может потом и обмен с рублей пошёл, но это уже не считалось инфоповодом. Пусть будет права.
Додано: Сер 06 лис, 2024 23:52
Барабашовский рынок, например
и другие аналогичные места, которых было не меньше (или больше) чем офиц. торговых точек (магазинов). А все "промтоварные" за дорогие покупки вообще легко и радостно и баксами брали, особо не маскируясь, с конца 1992 до 1997-98 точно. Мелких баксов в обороте ходило - мамадарагая, та еще и убитейших. И они все всеми которовались нормально... Хорошее время было. Профитное и вольное. А перспективы маячили - ааще агонь. И вот - агонь есть, а перспектив нет.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 07 лис, 2024 00:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 лис, 2024 00:27
а вот это - да : с января и до осени 1992 была с этим #опа почти полная. И именно тогда многие вышли тупо на повсеместные уличные раскладки хоть чем-то торгануть
Додано: П'ят 08 лис, 2024 10:41
Продукты продавали и за советские рубли. Купоны требовались только в промтоварных магазинах.
И рубли на купоны меняли и в сберкассах и на предприятиях в сумме вроде до 1000 на человека. Я лично в институте как ответственный за выдачу стипендии этим занимался для всей группы и для некоторых преподавателей так как у студентов особо с деньгами было негусто чтоб поменять на весь лимит. Так что утверждение что "получили зарплату и месяц жить" - абсолютно псевдовоспоминания.
Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:45
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
C точностью до наоборот. Даже в Википедии написано что за рубли можно было платить непрод и услуги. Чтобы вы понимали я в 1992 году работал в продторге (это объединение 70 прод.магазов в одном районе города). Так вот всю выручку в рублях за 9 января все магазины свезли в контору, где кассир вешалась принимая 70 сумм - в итоге даже бухгатера считали бабло. А после обеда все эти рубли на грузовой машине несколько обычных серых из под сахара мешка бабла повезли в банк - где их еще до 10 вечера уже банковские кассиры пересчитывали. А все потому что с 10 января банк через инкассаторов рубли у прод.торговли не принимал - только карбованцы. Как-то так...
Додано: П'ят 08 лис, 2024 17:37
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Думаю, чего вдруг посты о сов.рублях?! Решил, что ошибся наименованием темы...
Додано: П'ят 08 лис, 2024 20:03
Поддерживаю.
Возвращаемся к теме ветки.
"Фінансові установи мають сфокусуватися на виявленні схем, спрямованих на ухилення від сплати податків" - НБУ
tl;dr
речь о критериях, как определять дробление бизнеса на стайку ФОПов-упрощёнщиков.
Ответственные первого уровня - банки
Додано: Суб 23 лис, 2024 22:12
Додано: Суб 23 лис, 2024 22:33
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Кстати, а как это покупкой ОВГЗ завести на карту? Я до сих пор только про вывод с карты такой слышал. Причём для того, чтобы купить, нужно вначале завести и при этом, конечно, пройти финмон. А потом может ещё и при покупке. Не знаю, как сейчас, а два года назад Приват справки о доходах прикладывать требовал для любых ОВГЗ.
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