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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 192193194195
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 22:25

Википедия говорит правильно. С купонами проблемы были лишь первые дни, пока происходило насыщение рынка и за рубли до осени 1992 можно было платить за услуги и непрод товары. Продукты да - только карбованцы. Но очень скоро и рубли стали дороже карбованца - помню был свидетелем ситуации когда весной 1992 года стоя в очереди за билетами на автобус услышал первому в очереди сказал второй очереди "ты что дурак рублями за билеты платить - давай сюда свои рубли - вот тебе купоны на ту же сумму". А через неделю после введения "многоразовых купонов" проблемы были только в том что в продуктовых магазинах часто не было меоких купонов а зарплату зачастую давали крупными. Но очень скоро данную проблему сменила гиперинфляция, когда карбованцы стали обесцениваться со страшной силой
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 22:43

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  WallNutPen написав:Продукты да - только карбованцы

Тогда понятно почему в разных. Меня-то только за продуктами и посылали. Старушку ещё помню, которая с трудом продавщицу уговорила за хлеб принять оплату наполовину бумажным рублём и то потому, что вторая половина была железной мелочью, которую на карбованцы не заменяли. Может потом и обмен с рублей пошёл, но это уже не считалось инфоповодом. Пусть будет права.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 23:52

:cry:
  moveton написав:
  M-Audio написав:Але, здається, ще ніколи не було такого, щоб тобі будь-якої миті могли сказати, що ти якось неправильно намив, і взагалі це давно було, тож немає в тебе чистих грошей.

С другой стороны, по сравнению с 1992м годом, когда все имеющиеся деньги объявили совсем не деньгами - это тоже можно сказать ещё лайт. Правда, википедия свистит, кто рубли и купонокарбованцы довольно долго ходили паралельно и потом ещё год разрешали менять рубли на купонокарбованцы, ещё и по курсу 1.45:1 в пользу рубля. Но это в какой-то другой Украине. В моей я отлично помню день, когда магазины одномоментно отказались принимать рубли, потребовали купонокарбованцы

Одна википедия знает где они параллельно с рублями ходили
Барабашовский рынок, например
и другие аналогичные места, которых было не меньше (или больше) чем офиц. торговых точек (магазинов). А все "промтоварные" за дорогие покупки вообще легко и радостно и баксами брали, особо не маскируясь, с конца 1992 до 1997-98 точно. Мелких баксов в обороте ходило - мамадарагая, та еще и убитейших. И они все всеми которовались нормально... Хорошее время было. Профитное и вольное. А перспективы маячили - ааще агонь. :) И вот - агонь есть, а перспектив нет.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 07 лис, 2024 00:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 00:27

  moveton написав: В моей я отлично помню день, когда
родители показали свежую зарплату новыми бумажками
и сказали, что теперь нам на это месяц жить потому, что рубли теперь не деньги.
а вот это - да : с января и до осени 1992 была с этим #опа почти полная. И именно тогда многие вышли тупо на повсеместные уличные раскладки хоть чем-то торгануть
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 10:41

Продукты продавали и за советские рубли. Купоны требовались только в промтоварных магазинах.
И рубли на купоны меняли и в сберкассах и на предприятиях в сумме вроде до 1000 на человека. Я лично в институте как ответственный за выдачу стипендии этим занимался для всей группы и для некоторых преподавателей так как у студентов особо с деньгами было негусто чтоб поменять на весь лимит. Так что утверждение что "получили зарплату и месяц жить" - абсолютно псевдовоспоминания.
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:45

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  jabba написав:Продукты продавали и за советские рубли. Купоны требовались только в промтоварных магазинах.
C точностью до наоборот. Даже в Википедии написано что за рубли можно было платить непрод и услуги. Чтобы вы понимали я в 1992 году работал в продторге (это объединение 70 прод.магазов в одном районе города). Так вот всю выручку в рублях за 9 января все магазины свезли в контору, где кассир вешалась принимая 70 сумм - в итоге даже бухгатера считали бабло. А после обеда все эти рубли на грузовой машине несколько обычных серых из под сахара мешка бабла повезли в банк - где их еще до 10 вечера уже банковские кассиры пересчитывали. А все потому что с 10 января банк через инкассаторов рубли у прод.торговли не принимал - только карбованцы. Как-то так...
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 17:37

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Думаю, чего вдруг посты о сов.рублях?! Решил, что ошибся наименованием темы...
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 20:03

  Миша-клиент написав:Думаю, чего вдруг посты о сов.рублях?! Решил, что ошибся наименованием темы...

Поддерживаю.
Возвращаемся к теме ветки.

"Фінансові установи мають сфокусуватися на виявленні схем, спрямованих на ухилення від сплати податків" - НБУ
https://bank.gov.ua/ua/news/all/finansovi-ustanovi-mayut-sfokusuvatisya-na-viyavlenni-shem-spryamovanih-na-uhilennya-vid-splati-podatkiv

tl;dr
речь о критериях, как определять дробление бизнеса на стайку ФОПов-упрощёнщиков.
Ответственные первого уровня - банки
Driver
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:12

  sens написав:Я бачу поки що єдиний чесний спосіб завести безготівкових коштів на картку це виключно купівля військових ОВДП, загальна сума може бути більше за формальні 400 тисяч гривень. Як далі банк вирішувати буде - не зрозуміло. Точно не вартує так робити в Там, Південний або абанк

Що таке Там ?
reef
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:33

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  sens написав:Я бачу поки що єдиний чесний спосіб завести безготівкових коштів на картку це виключно купівля військових ОВДП, загальна сума може бути більше за формальні 400 тисяч гривень. Як далі банк вирішувати буде - не зрозуміло.

Кстати, а как это покупкой ОВГЗ завести на карту? Я до сих пор только про вывод с карты такой слышал. Причём для того, чтобы купить, нужно вначале завести и при этом, конечно, пройти финмон. А потом может ещё и при покупке. Не знаю, как сейчас, а два года назад Приват справки о доходах прикладывать требовал для любых ОВГЗ.
moveton
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