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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 193194195196
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 17:48

  reef написав:
  sens написав:Я бачу поки що єдиний чесний спосіб завести безготівкових коштів на картку це виключно купівля військових ОВДП, загальна сума може бути більше за формальні 400 тисяч гривень. Як далі банк вирішувати буде - не зрозуміло. Точно не вартує так робити в Там, Південний або абанк

Що таке Там ?
:) це вам не Тут


тигипкий
flysoulfly
 
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