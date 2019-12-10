Додано: Пон 25 лис, 2024 18:37

А если говорить про обратный процесс, т.е. пополнение карты путём погашения ОВГЗ на неё, то сегодня имел по этому поводу разборку с Сенсбанком. В первую очередь оказалось, что девочка, вбивавшую мою анкету, вписала на нолик меньше той суммы, что я просил указать, как граничную на месяц, имея в виду, что будет крупное погашение. Поэтому, когда оно произошло, мониторинг возбудился. Далее, мониторинг вообще не парится изучением поступивших переводов. Он только сигналит менеджеру, что тот должен взять у клиента пояснительные документы и переслать их в мониторинг. Ну спасибо, что счёт при этом сразу не блокирует. В данном случае пояснительный документ - это квитанция о переводе на мой счёт, где в назначении платежа указано, что это погашение ОВГЗ (кстати, почему-то в SSA для исходящего платежа это просто, то для исходящего это ХЗ куда закопали. Но менеджер сказала, что такое она сама найдёт и сформирует). И почему-то нужно ещё и пояснение откуда эти ОВГЗ у меня взялись. Не понятно насколько любые источники появления легитимны, но справка из SSA, что я их у Сенсбанка же купил год назад, достаточна. Предъявлять какие-то справки о доходах в моём случае не потребовалось. Хотя не исключаю, что если бы покупал по спецпроцедуре для военных, которая без финмона, то спросили бы и их.



Всё это, конечно, банкозависимо и может и в одном банке по-разному сложиться. Поэтому могу утверждать только, что при погашении ОВГЗ вопросы возникать таки могут. Что не значит, что на них обязательно затруднительно ответить.