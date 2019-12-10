це вам не Тутreef написав:
Що таке Там ?
тигипкий
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 25 лис, 2024 17:48
це вам не Тут
тигипкий
Додано: Пон 25 лис, 2024 18:37
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
А если говорить про обратный процесс, т.е. пополнение карты путём погашения ОВГЗ на неё, то сегодня имел по этому поводу разборку с Сенсбанком. В первую очередь оказалось, что девочка, вбивавшую мою анкету, вписала на нолик меньше той суммы, что я просил указать, как граничную на месяц, имея в виду, что будет крупное погашение. Поэтому, когда оно произошло, мониторинг возбудился. Далее, мониторинг вообще не парится изучением поступивших переводов. Он только сигналит менеджеру, что тот должен взять у клиента пояснительные документы и переслать их в мониторинг. Ну спасибо, что счёт при этом сразу не блокирует. В данном случае пояснительный документ - это квитанция о переводе на мой счёт, где в назначении платежа указано, что это погашение ОВГЗ (кстати, почему-то в SSA для исходящего платежа это просто, то для исходящего это ХЗ куда закопали. Но менеджер сказала, что такое она сама найдёт и сформирует). И почему-то нужно ещё и пояснение откуда эти ОВГЗ у меня взялись. Не понятно насколько любые источники появления легитимны, но справка из SSA, что я их у Сенсбанка же купил год назад, достаточна. Предъявлять какие-то справки о доходах в моём случае не потребовалось. Хотя не исключаю, что если бы покупал по спецпроцедуре для военных, которая без финмона, то спросили бы и их.
Всё это, конечно, банкозависимо и может и в одном банке по-разному сложиться. Поэтому могу утверждать только, что при погашении ОВГЗ вопросы возникать таки могут. Что не значит, что на них обязательно затруднительно ответить.
Додано: Пон 25 лис, 2024 21:03
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Додано: Пон 25 лис, 2024 21:15
Надеюсь, что "папірці" имеется в виду условно. Всё было в электронном виде. Конкретно в данном случае я подошёл в отделение, но больше для того, чтобы новую анкету подписать и на свою новую ПМ посмотреть. Мне было не сложно, оно у меня через дорогу от дома. Только для решения текущего вопроса с финмоном менеджер говорила, что можно и по телефону всё договорить. Справку из SSA я ей в любом случае на почту отправлял и кроме анкеты ничего вживую подписывать не нужно. Бонус от того, что пришёл в отделение: почту вбивать с визитки в отделении попроще, чем с голоса. Но тут по-вкусу.
Додано: Пон 25 лис, 2024 21:17
Похожая ситуация была у меня летом - тогда персмен по телефону попросил дать ему на мыло текст АбИснительной, после того как он познакомился с ним сам и его освятили повыше - он попросил подъехать и подписать АбИснительную в бумажном варианте. Доки типа ОК-5 и т.п. тоже скидывались ему на мыло
Додано: Пон 25 лис, 2024 21:34
Что за банк? Я объяснительной, как таковой, даже не писал. Но может и ситуация была всё таки не совсем такая и требовала.
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