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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 194195196197>
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 17:48

  reef написав:
  sens написав:Я бачу поки що єдиний чесний спосіб завести безготівкових коштів на картку це виключно купівля військових ОВДП, загальна сума може бути більше за формальні 400 тисяч гривень. Як далі банк вирішувати буде - не зрозуміло. Точно не вартує так робити в Там, Південний або абанк

Що таке Там ?
:) це вам не Тут


тигипкий
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 18:37

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

А если говорить про обратный процесс, т.е. пополнение карты путём погашения ОВГЗ на неё, то сегодня имел по этому поводу разборку с Сенсбанком. В первую очередь оказалось, что девочка, вбивавшую мою анкету, вписала на нолик меньше той суммы, что я просил указать, как граничную на месяц, имея в виду, что будет крупное погашение. Поэтому, когда оно произошло, мониторинг возбудился. Далее, мониторинг вообще не парится изучением поступивших переводов. Он только сигналит менеджеру, что тот должен взять у клиента пояснительные документы и переслать их в мониторинг. Ну спасибо, что счёт при этом сразу не блокирует. В данном случае пояснительный документ - это квитанция о переводе на мой счёт, где в назначении платежа указано, что это погашение ОВГЗ (кстати, почему-то в SSA для исходящего платежа это просто, то для исходящего это ХЗ куда закопали. Но менеджер сказала, что такое она сама найдёт и сформирует). И почему-то нужно ещё и пояснение откуда эти ОВГЗ у меня взялись. Не понятно насколько любые источники появления легитимны, но справка из SSA, что я их у Сенсбанка же купил год назад, достаточна. Предъявлять какие-то справки о доходах в моём случае не потребовалось. Хотя не исключаю, что если бы покупал по спецпроцедуре для военных, которая без финмона, то спросили бы и их.

Всё это, конечно, банкозависимо и может и в одном банке по-разному сложиться. Поэтому могу утверждать только, что при погашении ОВГЗ вопросы возникать таки могут. Что не значит, что на них обязательно затруднительно ответить.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 21:03

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  moveton написав:сегодня имел по этому поводу разборку с Сенсбанком
Вас викликали у від-ня чи як спілкувалися з менагєром і шукали папірці?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 21:15

  Amethyst написав:
  moveton написав:сегодня имел по этому поводу разборку с Сенсбанком
Вас викликали у від-ня чи як спілкувалися з менагєром і шукали папірці?

Надеюсь, что "папірці" имеется в виду условно. Всё было в электронном виде. Конкретно в данном случае я подошёл в отделение, но больше для того, чтобы новую анкету подписать и на свою новую ПМ посмотреть. Мне было не сложно, оно у меня через дорогу от дома. Только для решения текущего вопроса с финмоном менеджер говорила, что можно и по телефону всё договорить. Справку из SSA я ей в любом случае на почту отправлял и кроме анкеты ничего вживую подписывать не нужно. Бонус от того, что пришёл в отделение: почту вбивать с визитки в отделении попроще, чем с голоса. Но тут по-вкусу.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 21:17

  Amethyst написав:
  moveton написав:сегодня имел по этому поводу разборку с Сенсбанком
Вас викликали у від-ня чи як спілкувалися з менагєром і шукали папірці?

Похожая ситуация была у меня летом - тогда персмен по телефону попросил дать ему на мыло текст АбИснительной, после того как он познакомился с ним сам и его освятили повыше - он попросил подъехать и подписать АбИснительную в бумажном варианте. Доки типа ОК-5 и т.п. тоже скидывались ему на мыло
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 21:34

  WallNutPen написав:Похожая ситуация была у меня летом - тогда персмен по телефону попросил дать ему на мыло текст АбИснительной, после того как он познакомился с ним сам и его освятили повыше - он попросил подъехать и подписать АбИснительную в бумажном варианте. Доки типа ОК-5 и т.п. тоже скидывались ему на мыло

Что за банк? Я объяснительной, как таковой, даже не писал. Но может и ситуация была всё таки не совсем такая и требовала.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 20:30

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Ну в сенсе недавно тоже прикол попался.Был у человека валютный депозит в сенсе три года.Как закончился, он в том же сенсе на эти деньги купил валютные овгз.Когда закончились валютные бумаги и доллары зачислили на счёт, финмон их заблокировал.То что деньги фактически находились в банке четыре года не подходит.По их мнению это упали типа другие деньги.
Востаннє редагувалось посетитель в Вів 26 лис, 2024 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 20:33

  moveton написав:А если говорить про обратный процесс, т.е. пополнение карты путём погашения ОВГЗ на неё, то сегодня имел по этому поводу разборку с Сенсбанком. В первую очередь оказалось, что девочка, вбивавшую мою анкету, вписала на нолик меньше той суммы, что я просил указать, как граничную на месяц, имея в виду, что будет крупное погашение. Поэтому, когда оно произошло, мониторинг возбудился. Далее, мониторинг вообще не парится изучением поступивших переводов. Он только сигналит менеджеру, что тот должен взять у клиента пояснительные документы и переслать их в мониторинг. Ну спасибо, что счёт при этом сразу не блокирует. В данном случае пояснительный документ - это квитанция о переводе на мой счёт, где в назначении платежа указано, что это погашение ОВГЗ (кстати, почему-то в SSA для исходящего платежа это просто, то для исходящего это ХЗ куда закопали. Но менеджер сказала, что такое она сама найдёт и сформирует). И почему-то нужно ещё и пояснение откуда эти ОВГЗ у меня взялись. Не понятно насколько любые источники появления легитимны, но справка из SSA, что я их у Сенсбанка же купил год назад, достаточна. Предъявлять какие-то справки о доходах в моём случае не потребовалось. Хотя не исключаю, что если бы покупал по спецпроцедуре для военных, которая без финмона, то спросили бы и их.

Всё это, конечно, банкозависимо и может и в одном банке по-разному сложиться. Поэтому могу утверждать только, что при погашении ОВГЗ вопросы возникать таки могут. Что не значит, что на них обязательно затруднительно ответить.


О какой сумме примерно речь?
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 20:37

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  посетитель написав:Ну в сенсе недавно тоже прикол попался.Был у человека валютный депозит в сенсе три года.Как закончился, он в том же сенсе на эти деньги купил валютные овгз.Когда закончились валютные бумаги и доллары зачислили на счёт, финмон их заблокировал.То что деньги фактически находились в банке четыре года не подходит.

Цікаво. Я на днях якраз забрав із Сенсу готівкою валютні ОВДП на суму більше моніторингового порогу. Віддали без питань, тільки бігати щодня як на роботу, бо давали по 2400$ в день.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 20:44

  moveton написав:оказалось, что девочка, вбивавшую мою анкету, вписала на нолик меньше той суммы, что я просил указать, как граничную на месяц, имея в виду, что будет крупное погашение.


Эту граничную сумму поступления можно как то узнать?Просто на мой вопрос в ветке сенса ответили что банк самостоятельно ее рассчитывает?На самом деле нихрена не удобно с этим гаданием получается.Единственный банк из которых у меня есть где я не знаю эту сумму.
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