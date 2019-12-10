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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 194195196197
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 20:46

  Дюрі-бачі написав:
  посетитель написав:Ну в сенсе недавно тоже прикол попался.Был у человека валютный депозит в сенсе три года.Как закончился, он в том же сенсе на эти деньги купил валютные овгз.Когда закончились валютные бумаги и доллары зачислили на счёт, финмон их заблокировал.То что деньги фактически находились в банке четыре года не подходит.

Цікаво. Я на днях якраз забрав із Сенсу готівкою валютні ОВДП на суму більше моніторингового порогу. Віддали без питань, тільки бігати щодня як на роботу, бо давали по 2400$ в день.
зарплату не в сенсе получаете?
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 20:48

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Зарплата в Приваті, ФОП - в Моно
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 20:52

  Дюрі-бачі написав:посетитель
Зарплата в Приваті, ФОП - в Моно


Хрен их поймёшь тогда из логику.
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