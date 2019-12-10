Додано: Сер 27 лис, 2024 00:24

посетитель написав: О какой сумме примерно речь? О какой сумме примерно речь?

посетитель написав: Ну в сенсе недавно тоже прикол попался.Был у человека валютный депозит в сенсе три года.Как закончился, он в том же сенсе на эти деньги купил валютные овгз.Когда закончились валютные бумаги и доллары зачислили на счёт, финмон их заблокировал.То что деньги фактически находились в банке четыре года не подходит.По их мнению это упали типа другие деньги. Ну в сенсе недавно тоже прикол попался.Был у человека валютный депозит в сенсе три года.Как закончился, он в том же сенсе на эти деньги купил валютные овгз.Когда закончились валютные бумаги и доллары зачислили на счёт, финмон их заблокировал.То что деньги фактически находились в банке четыре года не подходит.По их мнению это упали типа другие деньги.

посетитель написав: Эту граничную сумму поступления можно как то узнать?Просто на мой вопрос в ветке сенса ответили что банк самостоятельно ее рассчитывает?На самом деле нихрена не удобно с этим гаданием получается.Единственный банк из которых у меня есть где я не знаю эту сумму. Эту граничную сумму поступления можно как то узнать?Просто на мой вопрос в ветке сенса ответили что банк самостоятельно ее рассчитывает?На самом деле нихрена не удобно с этим гаданием получается.Единственный банк из которых у меня есть где я не знаю эту сумму.

Нескромный вопросСкажем так, сильно побольше, чем 400к грн, но теплоход ещё не купить.Всё верно. Для финмона это просто новое поступление на счёт. Но блокировать не должен был. Должен был поинтересоваться что это вообще за поступление и удовлетвориться назначением платежа, что это было погашение ОВГЗ и справкой о их покупке ранее. А чтобы блокировал - это человек чего-то не договаривает. У меня и поинтересовался-то только через месяц (хотя то может ПМ протормозили ещё потому, что сменялись). К этому времени денег уже давно на счету опять не было.Чегоо?! Речь идёт о числе, которое сам клиент в своей анкете-опроснике указывает. Причём клиент эту анкету вживую подписывает. От самого клиента, безусловно, это число не секретно. Я ПМ спросил - она мне сообщила. По-идее, это может и любой менеджер (точно может даже новые значения вбить, если клиент захочет) и может и поддержка сообщит, но я последний вариант не пробовал.