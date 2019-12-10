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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 26 лис, 2024 20:46
Дюрі-бачі написав: посетитель написав:
Ну в сенсе недавно тоже прикол попался.Был у человека валютный депозит в сенсе три года.Как закончился, он в том же сенсе на эти деньги купил валютные овгз.Когда закончились валютные бумаги и доллары зачислили на счёт, финмон их заблокировал.То что деньги фактически находились в банке четыре года не подходит.
Цікаво. Я на днях якраз забрав із Сенсу готівкою валютні ОВДП на суму більше моніторингового порогу. Віддали без питань, тільки бігати щодня як на роботу, бо давали по 2400$ в день.
зарплату не в сенсе получаете?
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Додано: Вів 26 лис, 2024 20:48
посетитель
Зарплата в Приваті, ФОП - в Моно
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 26 лис, 2024 20:52
Дюрі-бачі написав:посетитель
Зарплата в Приваті, ФОП - в Моно
Хрен их поймёшь тогда из логику.
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Додано: Сер 27 лис, 2024 00:24
посетитель написав:
О какой сумме примерно речь?
Нескромный вопрос
Скажем так, сильно побольше, чем 400к грн, но теплоход ещё не купить.
посетитель написав:
Ну в сенсе недавно тоже прикол попался.Был у человека валютный депозит в сенсе три года.Как закончился, он в том же сенсе на эти деньги купил валютные овгз.Когда закончились валютные бумаги и доллары зачислили на счёт, финмон их заблокировал.То что деньги фактически находились в банке четыре года не подходит.По их мнению это упали типа другие деньги.
Всё верно. Для финмона это просто новое поступление на счёт. Но блокировать не должен был. Должен был поинтересоваться что это вообще за поступление и удовлетвориться назначением платежа, что это было погашение ОВГЗ и справкой о их покупке ранее. А чтобы блокировал - это человек чего-то не договаривает. У меня и поинтересовался-то только через месяц (хотя то может ПМ протормозили ещё потому, что сменялись). К этому времени денег уже давно на счету опять не было.
посетитель написав:
Эту граничную сумму поступления можно как то узнать?Просто на мой вопрос в ветке сенса ответили что банк самостоятельно ее рассчитывает?На самом деле нихрена не удобно с этим гаданием получается.Единственный банк из которых у меня есть где я не знаю эту сумму.
Чегоо?! Речь идёт о числе, которое сам клиент в своей анкете-опроснике указывает. Причём клиент эту анкету вживую подписывает. От самого клиента, безусловно, это число не секретно. Я ПМ спросил - она мне сообщила. По-идее, это может и любой менеджер (точно может даже новые значения вбить, если клиент захочет) и может и поддержка сообщит, но я последний вариант не пробовал.
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moveton
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Додано: Сер 27 лис, 2024 00:33
moveton написав: посетитель написав:
Эту граничную сумму поступления можно как то узнать?Просто на мой вопрос в ветке сенса ответили что банк самостоятельно ее рассчитывает?На самом деле нихрена не удобно с этим гаданием получается.Единственный банк из которых у меня есть где я не знаю эту сумму.
Чегоо?! Речь идёт о числе, которое сам клиент в своей анкете-опроснике указывает. Причём клиент эту анкету вживую подписывает. От самого клиента, безусловно, это число не секретно. Я ПМ спросил - она мне сообщила. По-идее, это может и любой менеджер (точно может даже новые значения вбить, если клиент захочет) и может и поддержка сообщит, но я последний вариант не пробовал.
У человека другая проблема: написал в анкете одну сумму, а операционистка внесла в систему сумму в 10 раз меньше.
Вот он и спрашивает: как это проконтролировать?
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Driver
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Додано: Сер 27 лис, 2024 00:51
Driver написав:
У человека другая проблема: написал в анкете одну сумму, а операционистка внесла в систему сумму в 10 раз меньше.
Вот он и спрашивает: как это проконтролировать?
В Сенсе анкету пишет как раз операционистка со слов клиента. Потом распечатывает, чтобы клиент подписал. Самое быстрый и простой контроль: в этот момент внимательно посчитать сколько ноликов в бумажке напечатано. Это, конечно, мало кто делает. Ну и впоследствии менеджер тоже может посмотреть какая сумма была введена. Но не факт, что при чтении в ноликах не ошибётся.
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moveton
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Додано: Сер 27 лис, 2024 10:57
moveton написав: Driver написав:
У человека другая проблема: написал в анкете одну сумму, а операционистка внесла в систему сумму в 10 раз меньше.
Вот он и спрашивает: как это проконтролировать?
В Сенсе анкету пишет как раз операционистка со слов клиента. Потом распечатывает, чтобы клиент подписал. Самое быстрый и простой контроль: в этот момент внимательно посчитать сколько ноликов в бумажке напечатано. Это, конечно, мало кто делает. Ну и впоследствии менеджер тоже может посмотреть какая сумма была введена. Но не факт, что при чтении в ноликах не ошибётся.
Я заполнял анкету онлайн(заходил через дию).Там указывал сумму зарплаты и других поступлений в месяц.Что б именно указать ожидаемую максимальную сумму там такого пункта не было.В приложении посмотреть его тоже нельзя.Что б хотя бы знать какая там сумма.
Из всего выше сказанного, насколько я понял, нужно идти в отделение и там таки можно ее узнать/изменить.
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Додано: Сер 27 лис, 2024 11:41
посетитель написав:
Я заполнял анкету онлайн(заходил через дию).Там указывал сумму зарплаты и других поступлений в месяц.Что б именно указать ожидаемую максимальную сумму там такого пункта не было.В приложении посмотреть его тоже нельзя.Что б хотя бы знать какая там сумма.
Так не пробовал. Если в отделении, то там в подписываемой бумажке есть раздельные пункты для месячного дохода и максимальных поступлений за месяц. Оба со слов клиента. Ради заполнения последнего всех год назад звали в отделения заполнять новую анкету.
посетитель написав:
Из всего выше сказанного, насколько я понял, нужно идти в отделение и там таки можно ее узнать/изменить.
Можно в телефонную поддержку попробовать обратиться. Но если отделение не за горами и долами, я бы сходил, девочкам поулыбался, новую бумажку подписал и точно бы увидел что в ней указано.
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Додано: Сер 27 лис, 2024 11:45
посетитель
Дивні бангстери. Вони ж як треба бачать легко і місце роботи, і світлу зарплату.
Коли формував заявку на е-оселю, так Дія сформувала таку довідку про доходи, що я прозрів: там не тільки зарплата, там і те що українська страхова мені виплатила по хворобі за кордоном, і кешбеки / відсотки по всім картам.
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Hotab
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Додано: Сер 27 лис, 2024 11:55
Hotab написав:
Дивні бангстери. Вони ж як треба бачать легко і місце роботи, і світлу зарплату.
Коли формував заявку на е-оселю, так Дія сформувала таку довідку про доходи, що я прозрів: там не тільки зарплата, там і те що українська страхова мені виплатила по хворобі за кордоном, і кешбеки / відсотки по всім картам.
С чего это банкам видеть? Справка о доходах - это то, что налоговой известно. Но вряд ли налоговая банку её напрямую отдаст. Поэтому и требуют, чтобы клиент сам приносил. Ещё и местами выпендриваются, что приносить нужно декларацию о доходах и квитанцию 2 к ней, а справка о доходах на основе этой принятой декларации никак не подходит.
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