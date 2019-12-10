вот выделенный момент всегда изысканно хорош:
всьо вроде было ок и прошло ок, и забыл уже,
и "расслабился"-напланировал там же туда же овердофига новых транзакций - и вдруг "добрый вечер!"
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 лис, 2024 13:08
вот выделенный момент всегда изысканно хорош:
всьо вроде было ок и прошло ок, и забыл уже,
и "расслабился"-напланировал там же туда же овердофига новых транзакций - и вдруг "добрый вечер!"
Додано: Сер 27 лис, 2024 14:00
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Нічого особливого, все те що видно і в кабінеті податкової і в кабінеті пф
Але у банку цієї інформації немає і доступу немає. Тільки якщо ви надасте, хоч через ту ж дію
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