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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 195196197198
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 13:08

  moveton написав:Для финмона это просто новое поступление на счёт. Но блокировать не должен был. Должен был поинтересоваться что это вообще за поступление и удовлетвориться назначением платежа

У меня и поинтересовался-то только через месяц (хотя то может ПМ протормозили ещё потому, что сменялись)

вот выделенный момент всегда изысканно хорош:
всьо вроде было ок и прошло ок, и забыл уже,
и "расслабился"-напланировал там же туда же овердофига новых транзакций - и вдруг "добрый вечер!" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:00

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Hotab написав:посетитель
Дивні бангстери. Вони ж як треба бачать легко і місце роботи, і світлу зарплату.
Коли формував заявку на е-оселю, так Дія сформувала таку довідку про доходи, що я прозрів: там не тільки зарплата, там і те що українська страхова мені виплатила по хворобі за кордоном, і кешбеки / відсотки по всім картам.
Нічого особливого, все те що видно і в кабінеті податкової і в кабінеті пф
Але у банку цієї інформації немає і доступу немає. Тільки якщо ви надасте, хоч через ту ж дію
Faceless
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