вот выделенный момент всегда изысканно хорош:
всьо вроде было ок и прошло ок, и забыл уже,
и "расслабился"-напланировал там же туда же овердофига новых транзакций - и вдруг "добрый вечер!"
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 лис, 2024 13:08
вот выделенный момент всегда изысканно хорош:
всьо вроде было ок и прошло ок, и забыл уже,
и "расслабился"-напланировал там же туда же овердофига новых транзакций - и вдруг "добрый вечер!"
Додано: Сер 27 лис, 2024 14:00
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Нічого особливого, все те що видно і в кабінеті податкової і в кабінеті пф
Але у банку цієї інформації немає і доступу немає. Тільки якщо ви надасте, хоч через ту ж дію
Додано: Сер 27 лис, 2024 18:08
Кстати, не совсем понятен этот момент:
- квитанция 2 - это подтверждение, что налогоплательщик в принципе подал такой-то налоговой такую-то декларацию через Электронный кабинет;
- но с этого кабинета можно скачать декларацию только в .pdf без эл.подписи налоговой. Максимум - подписать её своей подписью после скачивания (типа, аналог заверенной копии получится), и в таком виде отдать банку. Но тогда у банка не будет гарантии, что в налоговую ушла именно эта декларация (а не какая-нибудь другая, с какими-нибудь другими циферками)
А декларация о доходах (как правильно заметил moveton) заполняется на основе декларации, и при этом заверяется эл.печатью налоговой (типа, не самим налогоплательщиком, а третьей стороной)
Почему банки первый способ (самоподписаная декларация) считают круче второго (справка, заверенная третьей стороной)???
Додано: Сер 27 лис, 2024 18:21
Фин в банках любит документы свежачок до 2х лет. И подвержд. доходов тоже до 2х лет. Он везде упёртый - дай именно им документы за 2 года.
Поэтому если доки за три и больше лет, то не прокатят. Готовьте банк для вывода средств.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|