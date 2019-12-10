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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 195196197198
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 13:08

  moveton написав:Для финмона это просто новое поступление на счёт. Но блокировать не должен был. Должен был поинтересоваться что это вообще за поступление и удовлетвориться назначением платежа

У меня и поинтересовался-то только через месяц (хотя то может ПМ протормозили ещё потому, что сменялись)

вот выделенный момент всегда изысканно хорош:
всьо вроде было ок и прошло ок, и забыл уже,
и "расслабился"-напланировал там же туда же овердофига новых транзакций - и вдруг "добрый вечер!" :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:00

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Hotab написав:посетитель
Дивні бангстери. Вони ж як треба бачать легко і місце роботи, і світлу зарплату.
Коли формував заявку на е-оселю, так Дія сформувала таку довідку про доходи, що я прозрів: там не тільки зарплата, там і те що українська страхова мені виплатила по хворобі за кордоном, і кешбеки / відсотки по всім картам.
Нічого особливого, все те що видно і в кабінеті податкової і в кабінеті пф
Але у банку цієї інформації немає і доступу немає. Тільки якщо ви надасте, хоч через ту ж дію
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 18:08

  moveton написав:( . . . ) Ещё и местами выпендриваются, что приносить нужно декларацию о доходах и квитанцию 2 к ней, а справка о доходах на основе этой принятой декларации никак не подходит.

Кстати, не совсем понятен этот момент:
- квитанция 2 - это подтверждение, что налогоплательщик в принципе подал такой-то налоговой такую-то декларацию через Электронный кабинет;
- но с этого кабинета можно скачать декларацию только в .pdf без эл.подписи налоговой. Максимум - подписать её своей подписью после скачивания (типа, аналог заверенной копии получится), и в таком виде отдать банку. Но тогда у банка не будет гарантии, что в налоговую ушла именно эта декларация (а не какая-нибудь другая, с какими-нибудь другими циферками)

А декларация о доходах (как правильно заметил moveton) заполняется на основе декларации, и при этом заверяется эл.печатью налоговой (типа, не самим налогоплательщиком, а третьей стороной)

Почему банки первый способ (самоподписаная декларация) считают круче второго (справка, заверенная третьей стороной)??? :shock:
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 18:21

Фин в банках любит документы свежачок до 2х лет. И подвержд. доходов тоже до 2х лет. Он везде упёртый - дай именно им документы за 2 года.
Поэтому если доки за три и больше лет, то не прокатят. Готовьте банк для вывода средств.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 19:35

  Игорь Алексеевич написав:Фин в банках любит документы свежачок до 2х лет. И подвержд. доходов тоже до 2х лет. Он везде упёртый - дай именно им документы за 2 года.
Поэтому если доки за три и больше лет, то не прокатят. Готовьте банк для вывода средств.

Как всегда болтаете ерундой?. Я разорвавшему с вами деловые отношения Райфу в прошлом (2023) году давал доки о з/п (ОК-5) по 2017 год включительно + декларацию НАЗК за 2017 год + свою пояснительную. Райф все устроило - ответили вопросов - нет
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:57

  WallNutPen написав:
  Игорь Алексеевич написав:Фин в банках любит документы свежачок до 2х лет. И подвержд. доходов тоже до 2х лет. Он везде упёртый - дай именно им документы за 2 года.
Поэтому если доки за три и больше лет, то не прокатят. Готовьте банк для вывода средств.

Как всегда болтаете ерундой?. Я разорвавшему с вами деловые отношения Райфу в прошлом (2023) году давал доки о з/п (ОК-5) по 2017 год включительно + декларацию НАЗК за 2017 год + свою пояснительную. Райф все устроило - ответили вопросов - нет

Болтает, но только в слове "везде". Правильнее сказать: Приват при покупке ОВГЗ требовал, чтобы доходы максимум за последние два года эту сумму покрывали. Причём, разумеется, снятие с депозита подтверждённым доходом не считается (оно наоборот, может очень интересно возбудить финмон). Но проблема, что финмон ограничивает возраст доходов, которые он рассматривает, действительно есть. Банкозависимо. Где-то 3 года, где-то 5. Старше 10 я не видел, чтобы позволяли. Но с Райфом я ещё не общался в этом контексте.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:02

  Driver написав:Почему банки первый способ (самоподписаная декларация) считают круче второго (справка, заверенная третьей стороной)??? :shock:

Я этот вопрос регулярно задаю тем, кто эту дурость требует :roll: Они тоже не понимают. Но "По инструкции положено, чтобы клиент принёс именно декларацию. Вам сложно что ли?". Так и живём.
moveton
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