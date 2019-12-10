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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 04 гру, 2024 16:17
Подскажите, есть ли смысл обращаться с жалобой в НБУ
по-поводу действий финмониторинга одного из банков, заблокировавшего счета? Или ответом будет просто отписка? У кого-то был подобный опыт?!
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asti
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Додано: Сер 04 гру, 2024 16:42
asti написав:
Подскажите, есть ли смысл обращаться с жалобой в НБУ
по-поводу действий финмониторинга одного из банков, заблокировавшего счета? Или ответом будет просто отписка? У кого-то был подобный опыт?!
Райф до сих пор «любит» за годичной давности карусели?))
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