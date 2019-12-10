Додано: Пон 09 гру, 2024 23:08

посетитель написав: Прикол в том что у меня полностью выбран кредитный лимит в сене 150 тыс.То есть при его погашении я получается попадаю.С Тазом тоже внимательно будьте.Таз суммируется с изей. Прикол в том что у меня полностью выбран кредитный лимит в сене 150 тыс.То есть при его погашении я получается попадаю.С Тазом тоже внимательно будьте.Таз суммируется с изей.

У меня фин. А банка заблокировали свою кредитку и попрасили меня предоставить им подвержд документы на сумму кредитки, которую они мне дали. И самое смешное, что я должен был её погашать, а они не могли принять в кассе деньги, т.к. фин её блоконул. Несколько часов тогда сидел у них в помещении и ждал пока разберутся. Девочки в отделении сами не понимали сутуации, клиент принёс деньги погасить кредитку, а фин. требует на эту сумму подв. документы и не даёт погасить))А вот чат в А банке супер - бот одно и тоже, документы....документы. Только когда написал на Мин.фин то перезвонили. Правда сами не могли понять, как так может произойти. Пришлось ножками идти в отделение и там тоже бегали и пожимали плечами. Не у кого нет прямого выхода на их службу фин. монит.Оставил им чаевые на кредитке 18коп. Перезвонили 2 мес. назад и попрасили списать, типа на общак. Разрешил, не списали. Теперь постоянно идут предложения на увелич. кредитного лимита. Соглашаюсь и получаю ответ - вам отказано из за фин.монит. кредитка так и заблокирована с остатками 18коп.))