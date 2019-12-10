Подскажите, есть ли смысл обращаться с жалобой в НБУ
по-поводу действий финмониторинга одного из банков, заблокировавшего счета? Или ответом будет просто отписка? У кого-то был подобный опыт?!
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Додано: Сер 04 гру, 2024 16:17
Подскажите, есть ли смысл обращаться с жалобой в НБУ
по-поводу действий финмониторинга одного из банков, заблокировавшего счета? Или ответом будет просто отписка? У кого-то был подобный опыт?!
Додано: Сер 04 гру, 2024 16:42
Додано: Чет 05 гру, 2024 21:39
Додано: Пон 09 гру, 2024 22:51
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Ходят слухи что с января банки хотят сделать финмониторинг при превышении суммы захода 150 тыс.(с июня 100 тыс.) в месяц.Считаются все поступления.
Прикол в том что у меня полностью выбран кредитный лимит в сене 150 тыс.То есть при его погашении я получается попадаю.С Тазом тоже внимательно будьте.Таз суммируется с изей.
Короче с января считайте ВСЕ заходы на счёта.В том числе и с депозитов.
Востаннє редагувалось посетитель в Пон 09 гру, 2024 23:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 гру, 2024 23:02
Додано: Пон 09 гру, 2024 23:05
Додано: Пон 09 гру, 2024 23:06
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Ну так кредлимит это же и есть ваш доход. Т.е. вы сняли 150К, положили на депо или какой др. пасивный доход, и через 60дн вернули эти 150К на кредитку. Так и напишите в пояснении для Финмона ))
Додано: Пон 09 гру, 2024 23:08
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
У меня фин. А банка заблокировали свою кредитку и попрасили меня предоставить им подвержд документы на сумму кредитки, которую они мне дали. И самое смешное, что я должен был её погашать, а они не могли принять в кассе деньги, т.к. фин её блоконул. Несколько часов тогда сидел у них в помещении и ждал пока разберутся. Девочки в отделении сами не понимали сутуации, клиент принёс деньги погасить кредитку, а фин. требует на эту сумму подв. документы и не даёт погасить))
А вот чат в А банке супер - бот одно и тоже, документы....документы. Только когда написал на Мин.фин то перезвонили. Правда сами не могли понять, как так может произойти. Пришлось ножками идти в отделение и там тоже бегали и пожимали плечами. Не у кого нет прямого выхода на их службу фин. монит.
Оставил им чаевые на кредитке 18коп. Перезвонили 2 мес. назад и попрасили списать, типа на общак. Разрешил, не списали. Теперь постоянно идут предложения на увелич. кредитного лимита. Соглашаюсь и получаю ответ - вам отказано из за фин.монит. кредитка так и заблокирована с остатками 18коп.))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 09 гру, 2024 23:18, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 09 гру, 2024 23:08
Ага, щас..."это другие деньги"(с)сеня.И то что я взял их у них же не прокатит.Те что я взял у них я по их мнению потратил(съел, пропил и т.д. в общем их нет).
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