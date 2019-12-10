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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 09 гру, 2024 23:45
посетитель написав:
Ну они ж там собираются какой-то меморандум подписать.
Распространители слухов? Едва год прошёл от указания смотреть на пороговое значение в анкете, помноженное на три. Для чего всех погнали эту анкету заново заполнять. Сомнительно, что это так скоро будет меняться, ещё и на такую мелкую и фиксированную сумму.
посетитель написав:
Ага, щас..."это другие деньги"(с)сеня.И то что я взял их у них же не прокатит.Те что я взял у них я по их мнению потратил(съел, пропил и т.д. в общем их нет).
А деньги у банка точно-точно взял именно владелец карты? На его счёт со счёта карты СЭПались? Или хотя бы наличкой снимал? Это для кредитной карты довольно не типично. Тем более в крупных объёмах (у Сени есть Red Cash, но в популярность снимания с неё 150к грн не верится). Обычно с неё деньги именно, что потрачены, т.е. уходят какому-нить магазину (частный случай - продавцу ОВГЗ).
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Додано: Вів 10 гру, 2024 00:02
moveton написав:
с неё деньги именно, что потрачены, т.е. уходят какому-нить магазину (частный случай - продавцу ОВГЗ).
Ну вот это как раз это и описано.
То есть кредитный лимит ты ж потратил, а возвращаешь свои.И объяснение что это ж те что брал не катит, ты их потратил.
И я хз как будет считать сеня при заходе денег на епидтрымку, а потом перекидку с нее на кредитку.То что он тупо не задвоит заходы у меня сомнения.Пример когда он считает заходы с депозитов мы недавно тут уже видели.
Востаннє редагувалось посетитель
в Вів 10 гру, 2024 00:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 00:10
посетитель написав: moveton написав:
с неё деньги именно, что потрачены, т.е. уходят какому-нить магазину (частный случай - продавцу ОВГЗ).
Ну вот это как раз это и описано.
То есть кредитный лимит ты ж потратил, а возвращаешь свои.И объяснение что это ж те что брал не катит.
И что же тогда не так с финмоном? Если взял деньги себе, то это твой доход и не думаю, что финмон захочет какие-то другие деньги. А если они ушли кому-то другому, то как-то странно утверждать, что это твой доход. Если это те же, что потрачены, должен быть и перевод от магазина к тебе и документ о нём наверняка устроит финмон даже без уточнения, что это те же деньги, что были сняты с карты.
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