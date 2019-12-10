Додано: Вів 10 гру, 2024 18:30

Ось вам про меморандум.



Найбільші українські банки підписали меморандум, який посилює контроль за операціями деяких клієнтів і знижує місячні ліміти на перекази.



Про це стало відомо під час брифінгу, присвяченому підписанню меморандуму.



Нові ліміти на перекази залежатимуть від ступеня ризику клієнта та наявності в нього підтверджених джерел доходів.



До високоризикових клієнтів застосовуватимуть посилені вимоги фінансового моніторингу. Без підтверджених джерел доходів банки встановлять для них ліміт на перекази в розмірі 50 тисяч грн на місяць (замість 150 тисяч грн).



Для решти клієнтів, які не мають підтверджених джерел доходів, застосовуватимуть інші ліміти на перекази:



з 1 лютого 2025 року - 150 тисяч грн на місяць;

з 1 червня 2025 року - 100 тисяч грн на місяць.



Водночас меморандум не дає визначення, хто саме є високоризиковим клієнтом. Однак, такі ознаки перелічено в законі "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".



Розмір ліміту можна збільшити за заявою клієнта, однак лише в разі надання банку документального підтвердження джерел доходів.



Встановлені в меморандумі обмеження поширюватимуться не лише на перекази з картки на картку, але і на перекази за реквізитами IBAN.



Для осіб з підтвердженими джерелами доходів розмір обмеження на перекази встановлять у розмірі доходу.



Підписантами меморандуму стали голова ради "Незалежної асоціації банків України" Володимир Мудрий, президент "Асоціації українських банків" Андрій Дубас, голова правління "Ощадбанку" Сергій Наумов, заступник голови правління "Райффайзен Банку" Наталія Гуріна, член правління "Приватбанку" Євген Заіграєв та голова правління "Універсал Банку" Ірина Старомінська.



За даними ЕП, до меморандуму загалом долучилися "Приватбанк", "Ощадбанк", "ОТП Банк", "Правекс банк", "ПУМБ", "Райффайзен банк", "Універсал Банк" (Монобанк) і "Таскомбанк".