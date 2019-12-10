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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 09 гру, 2024 23:45
посетитель написав:
Ну они ж там собираются какой-то меморандум подписать.
Распространители слухов? Едва год прошёл от указания смотреть на пороговое значение в анкете, помноженное на три. Для чего всех погнали эту анкету заново заполнять. Сомнительно, что это так скоро будет меняться, ещё и на такую мелкую и фиксированную сумму.
посетитель написав:
Ага, щас..."это другие деньги"(с)сеня.И то что я взял их у них же не прокатит.Те что я взял у них я по их мнению потратил(съел, пропил и т.д. в общем их нет).
А деньги у банка точно-точно взял именно владелец карты? На его счёт со счёта карты СЭПались? Или хотя бы наличкой снимал? Это для кредитной карты довольно не типично. Тем более в крупных объёмах (у Сени есть Red Cash, но в популярность снимания с неё 150к грн не верится). Обычно с неё деньги именно, что потрачены, т.е. уходят какому-нить магазину (частный случай - продавцу ОВГЗ).
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Додано: Вів 10 гру, 2024 00:02
moveton написав:
с неё деньги именно, что потрачены, т.е. уходят какому-нить магазину (частный случай - продавцу ОВГЗ).
Ну вот это как раз это и описано.
То есть кредитный лимит ты ж потратил, а возвращаешь свои.И объяснение что это ж те что брал не катит, ты их потратил.
И я хз как будет считать сеня при заходе денег на епидтрымку, а потом перекидку с нее на кредитку.То что он тупо не задвоит заходы у меня сомнения.Пример когда он считает заходы с депозитов мы недавно тут уже видели.
Востаннє редагувалось посетитель
в Вів 10 гру, 2024 00:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 00:10
посетитель написав: moveton написав:
с неё деньги именно, что потрачены, т.е. уходят какому-нить магазину (частный случай - продавцу ОВГЗ).
Ну вот это как раз это и описано.
То есть кредитный лимит ты ж потратил, а возвращаешь свои.И объяснение что это ж те что брал не катит.
И что же тогда не так с финмоном? Если взял деньги себе, то это твой доход и не думаю, что финмон захочет какие-то другие деньги. А если они ушли кому-то другому, то как-то странно утверждать, что это твой доход. Если это те же, что потрачены, должен быть и перевод от магазина к тебе и документ о нём наверняка устроит финмон даже без уточнения, что это те же деньги, что были сняты с карты.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 18:12
Банки введуть обмеження на кількість рахунків, відкритих у одній валюті для одного клієнта, на рівні не більше трьох рахунків для клієнтів без документально
підтверджених джерел доходів.
Що за новий ППЦ?
Банки добровільно
позбуваються клієнтів?
А що буде з рахунками, які вже відкриті?
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 10 гру, 2024 18:14
Дюрі-бачі написав:
Банки введуть обмеження на кількість рахунків, відкритих у одній валюті для одного клієнта, на рівні не більше трьох рахунків для клієнтів без документально
підтверджених джерел доходів.
Що за новий ППЦ?
Банки добровільно
позбуваються клієнтів?
А що буде з рахунками, які вже відкриті?
Как обычно, первоисточник бы, а не ОБС из космических лучей.
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moveton
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Додано: Вів 10 гру, 2024 18:21
посетитель написав:
Ну они ж там собираются какой-то меморандум подписать.
В телеграм сегодня про "какой-то меморандум" свалилось:
Найбільші банки України підписали меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг". Банки домовилися вести обмеження на проведення вихідних переказів з картки на картку за відсутності документального підтвердження доходів:
📍По клієнтах "високого" рівня ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тисяч гривень на місяць.
📍По клієнтах "середнього" та "низького" рівня ризику:
📍З 1 січня 2025 року — в сумі до 150 тисяч гривень на місяць.
📍З 1 червня 2025 року — в сумі до 100 тисяч гривень на місяць.
📍Ліміти не стосуються клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів, а також волонтерів.
Но это кроме даты и суммы ничего общего не имеет с мифическим меморандумом про обязательный финмон за пополнение счёта в месяц на 150к. Так что про последний всё ещё жду официальной информации
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moveton
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Додано: Вів 10 гру, 2024 18:30
Ось вам про меморандум.
Найбільші українські банки підписали меморандум, який посилює контроль за операціями деяких клієнтів і знижує місячні ліміти на перекази.
Про це стало відомо під час брифінгу, присвяченому підписанню меморандуму.
Нові ліміти на перекази залежатимуть від ступеня ризику клієнта та наявності в нього підтверджених джерел доходів.
До високоризикових клієнтів застосовуватимуть посилені вимоги фінансового моніторингу. Без підтверджених джерел доходів банки встановлять для них ліміт на перекази в розмірі 50 тисяч грн на місяць (замість 150 тисяч грн).
Для решти клієнтів, які не мають підтверджених джерел доходів, застосовуватимуть інші ліміти на перекази:
з 1 лютого 2025 року - 150 тисяч грн на місяць;
з 1 червня 2025 року - 100 тисяч грн на місяць.
Водночас меморандум не дає визначення, хто саме є високоризиковим клієнтом. Однак, такі ознаки перелічено в законі "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".
Розмір ліміту можна збільшити за заявою клієнта, однак лише в разі надання банку документального підтвердження джерел доходів.
Встановлені в меморандумі обмеження поширюватимуться не лише на перекази з картки на картку, але і на перекази за реквізитами IBAN.
Для осіб з підтвердженими джерелами доходів розмір обмеження на перекази встановлять у розмірі доходу.
Підписантами меморандуму стали голова ради "Незалежної асоціації банків України" Володимир Мудрий, президент "Асоціації українських банків" Андрій Дубас, голова правління "Ощадбанку" Сергій Наумов, заступник голови правління "Райффайзен Банку" Наталія Гуріна, член правління "Приватбанку" Євген Заіграєв та голова правління "Універсал Банку" Ірина Старомінська.
За даними ЕП, до меморандуму загалом долучилися "Приватбанк", "Ощадбанк", "ОТП Банк", "Правекс банк", "ПУМБ", "Райффайзен банк", "Універсал Банк" (Монобанк) і "Таскомбанк".
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Додано: Вів 10 гру, 2024 18:31
І пишка відразу прибіг нити, що він не він.
В НБУ заперечують, що погрожували банкірам, які не підпишуть меморандум про зменшення лімітів на перекази.
Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу, присвяченому підписанню меморандуму.
"Це точно не відповідає дійсності", - заявив він, відповідаючи на запитання журналіста ЕП.
Водночас він визнав, що підписання меморандуму та посилання вимог до фінансового моніторингу ініціювали в НБУ. Пишний додав, що Нацбанк розглядає можливість дострокового зняття запроваджених ним обмежень на перекази з картки на картку у розмірі 150 тисяч грн. Ці обмеження запроваджувалися 1 жовтні терміном на 6 місяців
Топменеджери банків, які були на підписанні меморандуму, також заперечували, що НБУ погрожував їм перевірками та штрафами за непідписання меморандуму
"Ми не чули ніяких погроз" - повідомила заступниця голови правління "Райффайзен банку" Наталія Гуріна.
"Тут мова йде про певний тренд. Якщо якісь банки не підпишуть меморандум, то ці "дропери" перетичуть до них. Воно їм треба?", додав голова правління "Ощадбанку" Сергій Наумов.
Зазначимо, що напередодні топменеджери окремих банків у розмові з ЕП повідомляли, що представники регулятора погрожували їм посиленими перевірками та накладанням штрафів у разі, якщо вони не приєднаються до меморандуму.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 18:52
Кочевник написав:
Ось вам про меморандум.
Пока вижу в нём только про исходящие
переводы (и то в разных источниках где-то про карточные, а где-то говорят, что СЭП включён, но это пока не суть) и про их ограничение (видимо, просто проходить выше лимита не будут), а не про финмон. Где меморандум про финмон за пополнение
счёта на 150к? Напомню, что речь о:
посетитель написав:
Ходят слухи что с января банки хотят сделать финмониторинг при превышении суммы захода 150 тыс.(с июня 100 тыс.) в месяц.Считаются все поступления.
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