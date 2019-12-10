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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 10 гру, 2024 19:34
Согласен с выше замеченным.Если кто найдет этот меморандум дайте ссылку пожалуйста.Хотелось бы ознакомиться что они там подписали.А то наши журналисты переврут запросто.
З.ы.: ну и то что банки сами пошли на это и НБУ не причем как сказал пышной.... ага, ну конечно... сами...а как иначе
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в Вів 10 гру, 2024 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 19:47
Цитата с сайта НАБУ.
"Якщо ж документально підтвердженого доходу немає, то банки зобов’язуються встановити ліміти (поширюватимуться на перекази за реквізитами IBAN) на операції:
з 01.02.25 – по клієнтам «високого» рівня ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тис. грн./міс;
по клієнтам «середнього» та «низького» рівня ризику - у відповідності до лімітів та строків поетапної реалізації:
з 01.02.25 – в сумі до 150 тис грн/міс
з 01.06.25 – в сумі до 100 тис. грн/міс."
То есть лимиты на любые переводы в том числе и СЕП.
Что то мне казалось что одна из основных функций банков это перевод денег.Сейчас эта функция так скажем слегка херится.Ну переведите всё на СЕП там же всё видно.Зачем СЕП переводы ограничивать.Если что то не нравится и есть подозрения на противоправные действия то обращайтесь в соответствующие правоохранительные органы.Пусть разбираются.А так получается банки всё больше и больше перетаскивают на себя функции правоохранительных органов, налоговой и судов.Причем без четких критериев и сами абсолютно никакой ответственности перед клиентами при этом не несут.("Мы посчитали вас клиентом высокого уровня риска.Обяснять ничего не обязаны").А наоборот можно?Я посчитал банк высокого уровня риска поэтому кредит пока возвращать приостановливаю пока не докажите обратное.Самое смешное что у нас банки спонсоры страны агрессора были.Их ОФИЦИАЛЬНО признавали такими.Навскидку бывшая альфа и отп.Тот же Райффайзен под вопросом...
Экономику десятилетиями из тени вытаскивали, а тут разворот обратно по-сути.Но да, лозунги и мотивация отличные )).
Востаннє редагувалось посетитель
в Вів 10 гру, 2024 20:14, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 20:05
посетитель написав:
Цитата с сайта НАБУ.
"Якщо ж документально підтвердженого доходу немає, то банки зобов’язуються встановити ліміти (поширюватимуться на перекази за реквізитами IBAN) на операції:
з 01.02.25 – по клієнтам «високого» рівня ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тис. грн./міс;
по клієнтам «середнього» та «низького» рівня ризику - у відповідності до лімітів та строків поетапної реалізації:
з 01.02.25 – в сумі до 150 тис грн/міс
з 01.06.25 – в сумі до 100 тис. грн/міс."
То есть лимиты на любые переводы в том числе и СЕП.
Уже год прошёл как банки начали применять монит. Физики начинают работать по новому с новыми схемами переводов, с налами и т.д.
Юрики тоже переходят в тень. А банки доиграются до ВА или начнут с юриками договариваться о особом сотруднич.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 20:12
посетитель написав:
Цитата с сайта НАБУ.
"Якщо ж документально підтвердженого доходу немає, то банки зобов’язуються встановити ліміти (поширюватимуться на перекази за реквізитами IBAN) на операції:
з 01.02.25 – по клієнтам «високого» рівня ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тис. грн./міс;
по клієнтам «середнього» та «низького» рівня ризику - у відповідності до лімітів та строків поетапної реалізації:
з 01.02.25 – в сумі до 150 тис грн/міс
з 01.06.25 – в сумі до 100 тис. грн/міс."
То есть лимиты на любые переводы в том числе и СЕП.
Что то мне казалось что одна из основных функций банков это перевод денег.Сейчас эта функция так скажем слегка херится.Ну переведите всё на СЕП там же всё видно.Зачем СЕП переводы ограничивать.Если что то не нравится и есть подозрения на противоправные действия то обращайтесь в соответствующие правоохранительные органы.Пусть разбираются.А так получается банки всё больше и больше перетаскивают на себя функции правоохранительных органов, налоговой и судов.Причем без четких критериев и сами абсолютно никакой ответственности перед клиентами при этом не несут.("Мы посчитали вас клиентом высокого уровня риска.Обяснять ничего не обязаны")
Экономику десятилетиями из тени вытаскивали, а тут разворот обратно по-сути.Но да, лозунги и мотивация отличные )).
саботажники толкают бизнес в тень, прийдется платить меньше налогов и больше работать с наличкой
слава НБУ, пышный - понад усе
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Додано: Вів 10 гру, 2024 21:15
moveton написав: посетитель написав: moveton написав:
с неё деньги именно, что потрачены, т.е. уходят какому-нить магазину (частный случай - продавцу ОВГЗ).
Ну вот это как раз это и описано.
То есть кредитный лимит ты ж потратил, а возвращаешь свои.И объяснение что это ж те что брал не катит.
И что же тогда не так с финмоном? Если взял деньги себе, то это твой доход и не думаю, что финмон захочет какие-то другие деньги. А если они ушли кому-то другому, то как-то странно утверждать, что это твой доход. Если это те же, что потрачены, должен быть и перевод от магазина к тебе и документ о нём наверняка устроит финмон даже без уточнения, что это те же деньги, что были сняты с карты.
Проблема в том, что в условиях полной анархии (а это именно она и есть, когда у банков есть право на любые действия без объяснения причин и ответственности за последствия) варианты возможны во всём спектре. История с того же минфина, как женщина что-то купила с кредитки, потом вернула, магазин, соответственно, вернул деньги. Банк задержал платёж, и что-то месяц расследует (а срок погашения кредитки проходит).
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Додано: Вів 10 гру, 2024 21:34
Кочевник написав:
долучилися "Приватбанк", "Ощадбанк", "ОТП Банк", "Правекс банк", "ПУМБ", "Райффайзен банк", "Універсал Банк" (Монобанк) і "Таскомбанк".
тобто
- а чи не буде в цих скоро(само)стрєлов тепер спільна
база по всіх клієнтах для відслідковування ?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Вів 10 гру, 2024 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 21:43
M-Audio написав:
Проблема в том, что в условиях полной анархии (а это именно она и есть, когда у банков есть право на любые действия без объяснения причин и ответственности за последствия) варианты возможны во всём спектре. История с того же минфина, как женщина что-то купила с кредитки, потом вернула, магазин, соответственно, вернул деньги. Банк задержал платёж, и что-то месяц расследует (а срок погашения кредитки проходит).
Нуу, если женщина покупала с кредитки, то, видимо, представляла, где брать деньги на погашение? Согласен, проблема произвола банков имеется. Но именно в конкретном обсуждаемом выше случае уточнение показало, что деньги с карты были таки потрачены (и финмон, вероятно, это даже увидел), а не, как подавалось изначально, взяты её владельцем, а финмон своим произволом назначил их потраченными и поэтому потребовал других пояснений. Так что случаи разные бывают, а за вешанием на финмона всяческих собак может скрываться не согласие финмона с попыткой навесить ему лапши
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