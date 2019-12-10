Додано: Вів 10 гру, 2024 19:47

Цитата с сайта НАБУ.



"Якщо ж документально підтвердженого доходу немає, то банки зобов’язуються встановити ліміти (поширюватимуться на перекази за реквізитами IBAN) на операції:



з 01.02.25 – по клієнтам «високого» рівня ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тис. грн./міс;

по клієнтам «середнього» та «низького» рівня ризику - у відповідності до лімітів та строків поетапної реалізації:

з 01.02.25 – в сумі до 150 тис грн/міс

з 01.06.25 – в сумі до 100 тис. грн/міс."



То есть лимиты на любые переводы в том числе и СЕП.



Что то мне казалось что одна из основных функций банков это перевод денег.Сейчас эта функция так скажем слегка херится.Ну переведите всё на СЕП там же всё видно.Зачем СЕП переводы ограничивать.Если что то не нравится и есть подозрения на противоправные действия то обращайтесь в соответствующие правоохранительные органы.Пусть разбираются.А так получается банки всё больше и больше перетаскивают на себя функции правоохранительных органов, налоговой и судов.Причем без четких критериев и сами абсолютно никакой ответственности перед клиентами при этом не несут.("Мы посчитали вас клиентом высокого уровня риска.Обяснять ничего не обязаны").А наоборот можно?Я посчитал банк высокого уровня риска поэтому кредит пока возвращать приостановливаю пока не докажите обратное.Самое смешное что у нас банки спонсоры страны агрессора были.Их ОФИЦИАЛЬНО признавали такими.Навскидку бывшая альфа и отп.Тот же Райффайзен под вопросом...



Экономику десятилетиями из тени вытаскивали, а тут разворот обратно по-сути.Но да, лозунги и мотивация отличные )).