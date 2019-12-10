Додано: Сер 11 гру, 2024 12:13

Сьогодні 8 найбільших банків країни (Приват, Ощад, Universal-Monobank, Райффайзен, ПУМБ, ОТП, Таском, Правекс) та 2 банківські асоціації підписали меморандум: що це для нас означає? Редакція Times of Ukraine детально розбирає купу інформації простими словами.⭕️Меморандум — документ. Ним посилили контроль банків за операціями клієнтів і встановили нові ліміти переказів на місяць.⭕️Нагадаємо, 1 жовтня Нацбанк увів для всіх фізичних осіб ()обмеження () () ми могли надсилати «з картки на картку» (P2P) не більше 150 тисяч грн на місяць.⭕️Кмітливі громадяни «обходили» це, відправляючи кошти через реквізити IBAN (складається з літер UA та 29 символів).⭕️Так ось, підписанням меморандуму забрали такий «обхід», адже ліміти тепер стосуватимуться і IBAN також.⭕️Нові ліміти будуть не універсальними, а індивідуальними: вони залежатимуть від ступеня ризику клієнта та наявності в нього офіційних доходів.⭕️Українців поділять на 3 категорії ризику: високого, середнього та низького. Як саме визначатимуть категорію ризику для конкретної особи — не вказується.⭕️Клієнти «високого» рівня ризику матимуть ліміт — 50 тисяч грн на місяць. Клієнти «середнього» та «низького»: з 1 лютого — до 150 тисяч грн/місяць, а з 1 червня — до 100 тисяч грн/місяць.⭕️В ліміт не враховуватимуться перекази коштів між двома рахунками в одному банку. Його розмір можна збільшити за заявою самого клієнта, але якщо він надасть банку документи.⭕️Обмеження НЕ встановлюватимуть для волонтерів та тих, хто підтвердив джерела доходів. Зокрема, зарплатні клієнти. Для цих осіб ліміт — це якраз і буде розмір підтвердженого доходу.⭕️Отже, судячи з цього, ділитимуть на 3 категорії з відповідними лімітами тих, хто не може офіційно пояснити, звідки в нього гроші.⭕️Чим же можна підтвердити свої доходи? Довідки ОК-5 і ОК-7 (формується в «Дії»), податкова декларація, зарплатні відомості, гроші від держави, підтверджені доходи членів родини клієнта банку, підтвердження волонтерської діяльності.⭕️Також у документі передбачено посилений моніторинг для новостворених ФОПів на першій групі. Другу та третю групи кожен банк моніторитиме згідно зі своїх правил.⭕️Офіційна мета меморандуму — впровадження стандартів ЄС, боротьба з тіньовою економікою і протидія дропам (особи, які надають свій рахунок іншим, щоб ті «переганяли» великі кошти, не сплачуючи податки).⭕️Як пише ЄП, представники НБУ «наполегливо радили» банкам підписати меморандум. В іншому випадку їм натякали на проведення позапланових перевірок. Тому, кількість банків-підписантів може суттєво збільшитися.Отже, меморандум — документ, який ні до чого не зобовʼязує, він є «декларацією намірів», але, ймовірно, його дію на собі таки відчують більшість українців. Фінансисти стверджують, що через такі зміни багато людей перейдуть на готівку або криптовалюту, а найбільший удар відчує малий бізнес.