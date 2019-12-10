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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 199200201202
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 00:03

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Ну тогда всё ок.Банковской тайны у нас по факту нет.Привет НБУ как регулятору всего этого бардака.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 11:44

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Т.е. это шо получается, если я перегнал свои же деньги из одного банка (неважно, только что пополнил или депозит закончился) на свой же (ни жены, ни соседа, ни хз кого, а свой) счет в другой банке по Ибану сумарно допустим на 200 тыс в месяц (другой месяц, может, 0 грн или 24 грн 50 копеек - погасить кредитку за купленую месяц назад булочку :mrgreen: , а третий месяц 180 тыс) купил валюту (кстати, между прочим, сгенерировав банку какой-никакой доход, так как он в любом случае откупает на межбанке дешевле) - фсьо? я террорист, дроп, отмывальщик? "Лимит 100(50/150) тыс и скажи спасибо что хоть такой есть" ? :roll:

Когда я даже не то шо по п2п не пересылаю и не принимаю какие-то крупные суммы, я из своих интернет-кабин принципиально во избежание не пересылаю никому по п2п даже 100,00 грн). Только Ибан себе же. "Борьба с дропами" у них? :roll:

Кажется, с такими новеллами, можно расходится. :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 12:13

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Сьогодні 8 найбільших банків країни (Приват, Ощад, Universal-Monobank, Райффайзен, ПУМБ, ОТП, Таском, Правекс) та 2 банківські асоціації підписали меморандум: що це для нас означає? Редакція Times of Ukraine детально розбирає купу інформації простими словами.

⭕️Меморандум — документ. Ним посилили контроль банків за операціями клієнтів і встановили нові ліміти переказів на місяць.
⭕️Нагадаємо, 1 жовтня Нацбанк увів для всіх фізичних осіб (https://t.me/c/1431180517/39156)обмеження (https://t.me/c/1431180517/39156(sad) (https://t.me/c/1431180517/39156) ми могли надсилати «з картки на картку» (P2P) не більше 150 тисяч грн на місяць.
⭕️Кмітливі громадяни «обходили» це, відправляючи кошти через реквізити IBAN (складається з літер UA та 29 символів).
⭕️Так ось, підписанням меморандуму забрали такий «обхід», адже ліміти тепер стосуватимуться і IBAN також.
⭕️Нові ліміти будуть не універсальними, а індивідуальними: вони залежатимуть від ступеня ризику клієнта та наявності в нього офіційних доходів.

⭕️Українців поділять на 3 категорії ризику: високого, середнього та низького. Як саме визначатимуть категорію ризику для конкретної особи — не вказується.
⭕️Клієнти «високого» рівня ризику матимуть ліміт — 50 тисяч грн на місяць. Клієнти «середнього» та «низького»: з 1 лютого — до 150 тисяч грн/місяць, а з 1 червня — до 100 тисяч грн/місяць.
⭕️В ліміт не враховуватимуться перекази коштів між двома рахунками в одному банку. Його розмір можна збільшити за заявою самого клієнта, але якщо він надасть банку документи.

⭕️Обмеження НЕ встановлюватимуть для волонтерів та тих, хто підтвердив джерела доходів. Зокрема, зарплатні клієнти. Для цих осіб ліміт — це якраз і буде розмір підтвердженого доходу.
⭕️Отже, судячи з цього, ділитимуть на 3 категорії з відповідними лімітами тих, хто не може офіційно пояснити, звідки в нього гроші.

⭕️Чим же можна підтвердити свої доходи? Довідки ОК-5 і ОК-7 (формується в «Дії»), податкова декларація, зарплатні відомості, гроші від держави, підтверджені доходи членів родини клієнта банку, підтвердження волонтерської діяльності.
⭕️Також у документі передбачено посилений моніторинг для новостворених ФОПів на першій групі. Другу та третю групи кожен банк моніторитиме згідно зі своїх правил.

⭕️Офіційна мета меморандуму — впровадження стандартів ЄС, боротьба з тіньовою економікою і протидія дропам (особи, які надають свій рахунок іншим, щоб ті «переганяли» великі кошти, не сплачуючи податки).
⭕️Як пише ЄП, представники НБУ «наполегливо радили» банкам підписати меморандум. В іншому випадку їм натякали на проведення позапланових перевірок. Тому, кількість банків-підписантів може суттєво збільшитися.

Отже, меморандум — документ, який ні до чого не зобовʼязує, він є «декларацією намірів», але, ймовірно, його дію на собі таки відчують більшість українців. Фінансисти стверджують, що через такі зміни багато людей перейдуть на готівку або криптовалюту, а найбільший удар відчує малий бізнес.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 12:24

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Почитал тут отчёт НБУ.После введения лимитов на переводы с карты на карту, общая сумма таких переводов уменьшились на N миллиардов.В тоже время сумма переводов по реквизитам увеличилась на M миллиардов.(Казалось бы это и была цель - перевести денежные потоки из условно анонимных в идентифицируемые).Оказывается нет!Оказывается цель - тупо ограничить безналичные денежные переводы.(Интересно и куда это теперь у нас денежные потоки пойдут?Это ж никто б никогда не догадался.)

И так, следующий шаг - ограничить переводы по реквизитам.
И следующий отчёт будет о том как уменьшилась общая сумма переводов по реквизитам на Х миллиардов после введения ограничения.Только вряд-ли в отчёте будет указано на какую сумму Y увеличился теневой наличный оборот.Очковтирательство в общем.

Если деньги вращаются условно по трем каналам то ограничение какого-либо из них приведет к перетоку в другие каналы.Это же очевидно.Что собственно и показал отчёт :)
Такое себе решение.Загонят опять всё в нал.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 12:54

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Что это всё мне напомнило борьбу с преступностью.Типа: смотрите количество преступлений снизилось по отчётности.А то что по факту ничего оно не снизилось, а просто заявление подать стало проблема этого в отчётности нет.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 13:24

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Особисто я найбільше боюсь того, що змусять нотаріусів всі гроші проганяти через рахунки при покупці-продажу і при цьому введуть якусь систему "оцінювання вартості", як на митниці.
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