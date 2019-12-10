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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 200201202203
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 20:20

  посетитель написав:Так можно всегда последовать собственным советам :) .Открыть свое дело(например привозить товары с той же Польши) и платить людям офигенную зарплату, продавать товары по низким ценам.Тем самым выжать этих проклятых эксплуататоров с рынка.

У нас люди любят ненавидеть работодателей, а как лично до них доходит оплатить работу(строителя, врача, таксиста и т.д.) так стоны "чё так дорого" :) .


У вам с логикой нелады, спорить безполезно
Адью
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:05

  Кочевник написав:Для решти клієнтів, які не мають підтверджених джерел доходів, застосовуватимуть інші ліміти на перекази:

з 1 лютого 2025 року - 150 тисяч грн на місяць;
з 1 червня 2025 року - 100 тисяч грн на місяць.

Для осіб з підтвердженими джерелами доходів розмір обмеження на перекази встановлять у розмірі доходу.

правильно розумію - якщо тихенько торгуєш речовинами, то можеш ганяти 100к на місяць, а якщо вчителюєш, то 15к на місяць?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:16

Я розумію що це зближення з законодавством ЕС.
Але навіщо людину, яка багато років подає в декларації (та сплачує податки) річний дохід в 3 000 000 - 4 000 000 млн грн ганяти в банк за вимогою фінмон, через 400 000 грн покладених на рахунок?
Доларовий кеш, як добрі старі 90 ті знов рулить.
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