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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 гру, 2024 20:20
посетитель написав:
Так можно всегда последовать собственным советам
.Открыть свое дело(например привозить товары с той же Польши) и платить людям офигенную зарплату, продавать товары по низким ценам.Тем самым выжать этих проклятых эксплуататоров с рынка.
У нас люди любят ненавидеть работодателей, а как лично до них доходит оплатить работу(строителя, врача, таксиста и т.д.) так стоны "чё так дорого"
.
У вам с логикой нелады, спорить безполезно
Адью
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kkg
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:05
Кочевник написав:
Для решти клієнтів, які не мають підтверджених джерел
доходів, застосовуватимуть інші ліміти на перекази:
з 1 лютого 2025 року - 150 тисяч грн на місяць;
з 1 червня 2025 року - 100 тисяч
грн на місяць.
Для осіб з підтвердженими джерелами
доходів розмір обмеження на перекази встановлять у розмірі доходу
.
правильно розумію - якщо тихенько торгуєш речовинами, то можеш ганяти 100к на місяць, а якщо вчителюєш, то 15к на місяць?
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:16
Я розумію що це зближення з законодавством ЕС.
Але навіщо людину, яка багато років подає в декларації (та сплачує податки) річний дохід в 3 000 000 - 4 000 000 млн грн ганяти в банк за вимогою фінмон, через 400 000 грн покладених на рахунок?
Доларовий кеш, як добрі старі 90 ті знов рулить.
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UA
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:35
UA написав:
Я розумію що це зближення з законодавством ЕС.
А тама не від 10Куо/рік вимагають походження коштів? Я шось десь вже проходив у них.
Я так думаю, що ГороХ, Пишка та іже з ними хочуть таки спочатку отримати ОК-7 від клієнта, і на базі цього наліпити статус ризикованості шановному клієнту і видати відповідні ліміти. І таким чином вивести більшість клієнтів з під постійного Фінмону, бо самі банки вже втомилися від нього ))
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Amethyst
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:17
Amethyst Як мінімум ПУМБу плювати на ОК. Як моніторили кожні 400 тис. занесеної готівки, так і моніторять.
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:27
Надіслав ОК.
Наступний закідон - куди витрачені покладені 400 000 грн?
Я так розумію що фіз. осіб які ще показують більш менш значний рух коштів в Україні залишилось небагато, а аудиторів з фін.мон багато.
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:50
Якщо я піду в касу банку класти 400+ тис. на свій рахунок, чи підійде нотаріально засвідчена копія договору від продажу нерухомості, в якому вказана моя дружина? Достатньо буде додатково показати свідоцтво про шлюб? Чи ще йти обов'язково разом з дружиною в касу?
Чи буде краще покласти на свій рахунок саме дружині, а потім можна переказати через СЕП на мій рахунок? В такому випадку збудженому фінмону все одно доведеться показувати ті ж самі доки.
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:57
Striker написав:
Якщо я піду в касу банку класти 400+ тис. на свій рахунок
Та ніхто ж вам крім самого фінмону це і не скаже.. Дружину точна не треба тягнути на ту виставу ))
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 16:10
Amethyst написав:
Дружину точна не треба тягнути на ту виставу ))
А раптом подумають, що може я вкрав гроші і документ у дружини?
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 16:14
Striker написав:
Якщо я піду в касу банку класти 400+ тис. на свій рахунок, чи підійде нотаріально засвідчена копія договору від продажу нерухомості, в якому вказана моя дружина? Достатньо буде додатково показати свідоцтво про шлюб? Чи ще йти обов'язково разом з дружиною в касу?
Чи буде краще покласти на свій рахунок саме дружині, а потім можна переказати через СЕП на мій рахунок? В такому випадку збудженому фінмону все одно доведеться показувати ті ж самі доки.
на усмотрение фина. Я в Райфе и А-банке, показывал деку свою, и жены и дочки и то что отец продал дачу и свиои недвиги. Было всё им мало, хотя сумма проходила в банке не больше 30тыс.грн, а доков на лимон.
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