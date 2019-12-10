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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 16:24
Игорь Алексеевич, і чим це завершилося?
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Striker
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 16:34
Striker написав:Игорь Алексеевич
, і чим це завершилося?
Всё тогда началось с Райфа. Ему перекинул деки всё что было. И мои и супруги и ФОПа дочки. Там доков было на несколько млн.грн. Но фин Райфа начал спецом тянуть время. Согласился закрыть счета и пекинуть 120 баксов, которые там были на А-банк. 9мес. все в А-банке было в норме, а потом блоконули свою кредитку и закрыли все счета на которых было 000грн. Фин А-банки вспомнил, что фином занимался Райф и от туда пришли 120 баксов. Тоже всё что давал для фина А банки - ему было мало, а потом просто ответили - мы руководсвуемся фином от Райфа и нам не нужны ваши доки.
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