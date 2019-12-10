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Додано: П'ят 13 гру, 2024 16:34
Всё тогда началось с Райфа. Ему перекинул деки всё что было. И мои и супруги и ФОПа дочки. Там доков было на несколько млн.грн. Но фин Райфа начал спецом тянуть время. Согласился закрыть счета и пекинуть 120 баксов, которые там были на А-банк. 9мес. все в А-банке было в норме, а потом блоконули свою кредитку и закрыли все счета на которых было 000грн. Фин А-банки вспомнил, что фином занимался Райф и от туда пришли 120 баксов. Тоже всё что давал для фина А банки - ему было мало, а потом просто ответили - мы руководсвуемся фином от Райфа и нам не нужны ваши доки.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:56
ЕС - он не монолитный. Там тоже в каждом банке свои закидоны. Может и есть директива про 10к$/год, но точно не запрещающая проверять строже. Я сейчас в Paysera экспериментально вижу, что на операциях где-то от 200к гривнеэквивалента на каждую операцию требуется предоставлять пояснения и доки. Причём доки не общего дохода, а обосновывающие конкретно эту операцию. Это касается и входящих денег (блокируются, но, ЧСХ, комис за входящий платёж списывается сразу) и исходящих (прямо в веб банкинге сразу запрашиваются автоматически ещё на этапе заполнения платёжки. Потом их, видимо, люди читают и только тогда дают отмашку на проведение операции. Занимает день-два). Может и по накопительной сумме за год что-то есть, но вот по такому критерию ещё не приставали, хотя за 10k$ в год я уже вылез. Мотивируют всё это тем, что законодательство ЕС так требует. Вот и всё "навіщо". Да, доки по доходу тоже просили, но при онбординге. Если их не давать, то исходящие переводы ограничивают в 1700 евро в месяц, кажется.
Мне проще доки предоставлять, чем возить долларовый кэш по миру, а самое главное - заставлять контрагентов принимать оплату в таком виде. Так что кому как.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:27
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