Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:56

UA написав: Я розумію що це зближення з законодавством ЕС.

Але навіщо людину, яка багато років подає в декларації (та сплачує податки) річний дохід в 3 000 000 - 4 000 000 млн грн ганяти в банк за вимогою фінмон, через 400 000 грн покладених на рахунок? Я розумію що це зближення з законодавством ЕС.Але навіщо людину, яка багато років подає в декларації (та сплачує податки) річний дохід в 3 000 000 - 4 000 000 млн грн ганяти в банк за вимогою фінмон, через 400 000 грн покладених на рахунок?

Amethyst написав: А тама не від 10Куо/рік вимагають походження коштів? Я шось десь вже проходив у них.

А тама не від 10Куо/рік вимагають походження коштів? Я шось десь вже проходив у них.

UA написав: Доларовий кеш, як добрі старі 90 ті знов рулить. Доларовий кеш, як добрі старі 90 ті знов рулить.

ЕС - он не монолитный. Там тоже в каждом банке свои закидоны. Может и есть директива про 10к$/год, но точно не запрещающая проверять строже. Я сейчас в Paysera экспериментально вижу, что на операциях где-то от 200к гривнеэквивалента на каждую операцию требуется предоставлять пояснения и доки. Причём доки не общего дохода, а обосновывающие конкретно эту операцию. Это касается и входящих денег (блокируются, но, ЧСХ, комис за входящий платёж списывается сразу) и исходящих (прямо в веб банкинге сразу запрашиваются автоматически ещё на этапе заполнения платёжки. Потом их, видимо, люди читают и только тогда дают отмашку на проведение операции. Занимает день-два). Может и по накопительной сумме за год что-то есть, но вот по такому критерию ещё не приставали, хотя за 10k$ в год я уже вылез. Мотивируют всё это тем, что законодательство ЕС так требует. Вот и всё "навіщо". Да, доки по доходу тоже просили, но при онбординге. Если их не давать, то исходящие переводы ограничивают в 1700 евро в месяц, кажется.Мне проще доки предоставлять, чем возить долларовый кэш по миру, а самое главное - заставлять контрагентов принимать оплату в таком виде. Так что кому как.