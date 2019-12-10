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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 201202203204
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 16:24

Игорь Алексеевич, і чим це завершилося?
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 16:34

  Striker написав:Игорь Алексеевич, і чим це завершилося?
Всё тогда началось с Райфа. Ему перекинул деки всё что было. И мои и супруги и ФОПа дочки. Там доков было на несколько млн.грн. Но фин Райфа начал спецом тянуть время. Согласился закрыть счета и пекинуть 120 баксов, которые там были на А-банк. 9мес. все в А-банке было в норме, а потом блоконули свою кредитку и закрыли все счета на которых было 000грн. Фин А-банки вспомнил, что фином занимался Райф и от туда пришли 120 баксов. Тоже всё что давал для фина А банки - ему было мало, а потом просто ответили - мы руководсвуемся фином от Райфа и нам не нужны ваши доки.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:56

  UA написав:Я розумію що це зближення з законодавством ЕС.
Але навіщо людину, яка багато років подає в декларації (та сплачує податки) річний дохід в 3 000 000 - 4 000 000 млн грн ганяти в банк за вимогою фінмон, через 400 000 грн покладених на рахунок?

  Amethyst написав:А тама не від 10Куо/рік вимагають походження коштів? Я шось десь вже проходив у них.

ЕС - он не монолитный. Там тоже в каждом банке свои закидоны. Может и есть директива про 10к$/год, но точно не запрещающая проверять строже. Я сейчас в Paysera экспериментально вижу, что на операциях где-то от 200к гривнеэквивалента на каждую операцию требуется предоставлять пояснения и доки. Причём доки не общего дохода, а обосновывающие конкретно эту операцию. Это касается и входящих денег (блокируются, но, ЧСХ, комис за входящий платёж списывается сразу) и исходящих (прямо в веб банкинге сразу запрашиваются автоматически ещё на этапе заполнения платёжки. Потом их, видимо, люди читают и только тогда дают отмашку на проведение операции. Занимает день-два). Может и по накопительной сумме за год что-то есть, но вот по такому критерию ещё не приставали, хотя за 10k$ в год я уже вылез. Мотивируют всё это тем, что законодательство ЕС так требует. Вот и всё "навіщо". Да, доки по доходу тоже просили, но при онбординге. Если их не давать, то исходящие переводы ограничивают в 1700 евро в месяц, кажется.

  UA написав:Доларовий кеш, як добрі старі 90 ті знов рулить.

Мне проще доки предоставлять, чем возить долларовый кэш по миру, а самое главное - заставлять контрагентов принимать оплату в таком виде. Так что кому как.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:27

  Дюрі-бачі написав:ПУМБу плювати
Як моніторили кожні 400 тис. занесеної готівки, так і моніторять.
це про "більше 400 тис." чи...?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:44

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  flysoulfly написав:це про "більше 400 тис." чи...?

Заносиш в різні місяці 100-200-150 тисяч і попадаєш на моніторинг, потім 100-100-100-100 і попадаєш на ще один.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:27

  Дюрі-бачі написав:
  flysoulfly написав:це про "більше 400 тис." чи...?

Заносиш в різні місяці 100-200-150 тисяч і попадаєш на моніторинг, потім 100-100-100-100 і попадаєш на ще один.

Ще залежить як заносити. Якщо в пакетах АТБ через касу - це одне, якщо СЕПом зі свого рахунку в іншому банку - це зовсім інше
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:44

  Boundless написав:Ще залежить як заносити. Якщо в пакетах АТБ через касу - це одне, якщо СЕПом зі свого рахунку в іншому банку - це зовсім інше

Верно. В меморандуме говорится про ограничения только P2P и СЭП в том числе и со своего же счёта. А налом заноси сколько хошь. Но налом придётся или лично в кассу являться (как тут разные темы почитаешь - ваще не реально большинству) или заморачиваться с доверенностью.
moveton
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  #<1 ... 201202203204
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