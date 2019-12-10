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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 202203204205
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 15:27

  Дюрі-бачі написав:
  flysoulfly написав:до400Кгрн./міс

Не в місяць, а взагалі
тобто вони збрехали? :evil: Мені нач.відділення казали , що відмінили фінмонівський накопичувальний підрах√й
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 14 гру, 2024 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 15:28

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  flysoulfly написав:тобто вони збрехали? Мені нач.відділення казали , що відмінили фінмоновський накопичувальний підрах√й

Не знаю, можливо в 2024 і відмінили, я більше не ризикую, бо в них ще один прикол: одні і ті ж пояснення не підходять, тобто при першому моніторингу зарплата (більше 400 і менше 800k) це ок, а при другому та сама зарплата - вже не ок, потрібні інші доходи...
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 16:13

  Striker написав:
  Amethyst написав:Дружину точна не треба тягнути на ту виставу ))
А раптом подумають, що може я вкрав гроші і документ у дружини?
якраз притягнути дружину може ще й згодитися навіть у майбутньому (про всяк випадок 8) ) - щоб одразу й зафіксувати в банку "родинний зв'язок"(якщо той банк дає таку опцію)
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 16:17

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Давно в ПУМБі перемахнув за 400к в 2024 році. А зверху ще і завів 200 к для депозиту. Мовчать.
Через тиждень почну знімати валюту - побачимо що скажуть.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 14 гру, 2024 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 16:34

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Вчера в кассе одного из банков в очередной раз наблюдал картину.Чувак валюту покупал.Привез с собой пятнадцать человек и они по 9 тысяч евро покупали.Это всё что нужно знать про наш финмониторинг.Очковтирательство и неудобство для простых граждан.

С меморандумом этим тоже самое.Под лозунгом борьбы с дроблением принуждаем к ещё большему дроблению.Причем обычных граждан.Если раньше я с одного банка мог отправить условные 200 тысяч от овгз за один раз то теперь мне придется принимать их на четыре банка.Что б переслать куда надо.А так да, все при делах и все работают.

З.ы.: там БВР комиссию ввел 30%.Никому ничего не сообщив.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 18:02

  посетитель написав:З.ы.: там БВР комиссию ввел 30%.Никому ничего не сообщив.

Комиссию на что?
de Montaigne
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