тобто вони збрехали? Мені нач.відділення казали , що відмінили фінмонівський накопичувальний підрах√й
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Додано: Суб 14 гру, 2024 15:27
тобто вони збрехали? Мені нач.відділення казали , що відмінили фінмонівський накопичувальний підрах√й
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 14 гру, 2024 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 гру, 2024 15:28
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Не знаю, можливо в 2024 і відмінили, я більше не ризикую, бо в них ще один прикол: одні і ті ж пояснення не підходять, тобто при першому моніторингу зарплата (більше 400 і менше 800k) це ок, а при другому та сама зарплата - вже не ок, потрібні інші доходи...
Додано: Суб 14 гру, 2024 16:13
якраз притягнути дружину може ще й згодитися навіть у майбутньому (про всяк випадок ) - щоб одразу й зафіксувати в банку "родинний зв'язок"(якщо той банк дає таку опцію)
Додано: Суб 14 гру, 2024 16:17
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Давно в ПУМБі перемахнув за 400к в 2024 році. А зверху ще і завів 200 к для депозиту. Мовчать.
Через тиждень почну знімати валюту - побачимо що скажуть.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 14 гру, 2024 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 гру, 2024 16:34
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Вчера в кассе одного из банков в очередной раз наблюдал картину.Чувак валюту покупал.Привез с собой пятнадцать человек и они по 9 тысяч евро покупали.Это всё что нужно знать про наш финмониторинг.Очковтирательство и неудобство для простых граждан.
С меморандумом этим тоже самое.Под лозунгом борьбы с дроблением принуждаем к ещё большему дроблению.Причем обычных граждан.Если раньше я с одного банка мог отправить условные 200 тысяч от овгз за один раз то теперь мне придется принимать их на четыре банка.Что б переслать куда надо.А так да, все при делах и все работают.
З.ы.: там БВР комиссию ввел 30%.Никому ничего не сообщив.
Додано: Суб 14 гру, 2024 18:02
Додано: Суб 14 гру, 2024 18:34
Додано: Пон 16 гру, 2024 13:06
Відомі справи по Фінмону:
754/6034/22
760/19664/20
Додано: Вів 17 гру, 2024 04:35
Позивач був шокований, що відповідач свавільно заблокував його кошти і відмовляється їх повернути. Позивач отримав величезний стрес, у нього виникла глибока моральна травма, яка виразилася у підвищеній тривожності, підвищеному серцебитті, відсутності апетиту, безсонні, відчаї від свавільства відповідача та моральних переживань. Позивач був у розпачі, адже відповідач заблокував кошти, які позивачем були позичені в борг. Цим самим відповідач поставив позивача в скрутне матеріальне становище, адже позивач залишився без грошей, а борг потрібно було повертати. Після повернення позивачу коштів відповідач не вибачився за своє свавільство, хоча мав для цього достатньо часу. Вибачення відповідача принаймні підняло б дух позивача, який би тоді розумів, що помилкові дії відповідача були ним усвідомлені. Однак відповідач не лише не вибачився, а намагався вигаданими причинами пояснити свої незаконні дії, знову принижуючи гідність позивача.
Так він зрубив з монобанку лям пені чи ні ?
Додано: Вів 17 гру, 2024 04:50
Обсуждали же уже это дело. Один суд согласился, следующий отказал. Сейчас всё ещё пытается
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