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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 гру, 2024 12:53
sergey_sryvkin написав:
Так він зрубив з монобанку лям пені чи ні ?
доречі, ось ту і позиція банку: кошти внесені на рахунок не є вартістю надання банківських послуг та не можна від неї рахувати 3% за кожен день невиконання послуг. Банківські послуги по внесенню коштів на рахунок клієнта надаються бешкоштовно.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 13:02
edgar_po написав:
кошти внесені на рахунок не є вартістю надання банківських послуг
Там мова про зняття особистих коштів. От клієнт не може скористатися особистими коштами з (встановленої) вини банку, тобто не може отримати послугу на суму цих коштів
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