RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 203204205206
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:53

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  sergey_sryvkin написав:Так він зрубив з монобанку лям пені чи ні ?

доречі, ось ту і позиція банку: кошти внесені на рахунок не є вартістю надання банківських послуг та не можна від неї рахувати 3% за кожен день невиконання послуг. Банківські послуги по внесенню коштів на рахунок клієнта надаються бешкоштовно.
edgar_po
 
Повідомлень: 447
З нами з: 09.04.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 13:02

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  edgar_po написав:кошти внесені на рахунок не є вартістю надання банківських послуг
Там мова про зняття особистих коштів. От клієнт не може скористатися особистими коштами з (встановленої) вини банку, тобто не може отримати послугу на суму цих коштів
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5948
З нами з: 05.05.21
Подякував: 455 раз.
Подякували: 1169 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
  #<1 ... 203204205206
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Онлайн-покупка валюты в банках Украины 1 ... 442, 443, 444
mustbe » Вів 29 сер, 2023 20:07
4433 926261
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 гру, 2024 05:04
sergey_sryvkin
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 14:45
33 55091
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 13:33
0 5993
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13212)
17.12.2024 13:03
Ринок ОВДП (7159)
17.12.2024 12:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.