доречі, ось ту і позиція банку: кошти внесені на рахунок не є вартістю надання банківських послуг та не можна від неї рахувати 3% за кожен день невиконання послуг. Банківські послуги по внесенню коштів на рахунок клієнта надаються бешкоштовно.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 гру, 2024 12:53
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
доречі, ось ту і позиція банку: кошти внесені на рахунок не є вартістю надання банківських послуг та не можна від неї рахувати 3% за кожен день невиконання послуг. Банківські послуги по внесенню коштів на рахунок клієнта надаються бешкоштовно.
Додано: Вів 17 гру, 2024 13:02
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Додано: Вів 17 гру, 2024 14:18
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Там мова йде про 11 платежів за один-два дні на заг.суму близько 1.2 млн.грн, які клієнт не зміг документально підтвердити. І позиція банку цілком зрозуміла. У всіх клієнтів банку свої кошти, крім кредитних і що то всі кошти за банківське обслуговування? На банківське обслуговування є тарифи банку. З такими твердженнями суд не виграти.
Додано: Вів 17 гру, 2024 14:25
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
так!
Якщо ви оплатили автомобіль на 1.2 млн, а вам його згідно договору не відвантажили впродовж 3х днів, то автосалон зобов'язан оплатити 3% за кожен день просторочки самого вантажу(авто), а не коштів за оплату послуг автоевакуатора, важтажників і бухгалтера -- згідно кошторису цієї послуги.
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