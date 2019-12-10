доречі, ось ту і позиція банку: кошти внесені на рахунок не є вартістю надання банківських послуг та не можна від неї рахувати 3% за кожен день невиконання послуг. Банківські послуги по внесенню коштів на рахунок клієнта надаються бешкоштовно.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 12:53
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
доречі, ось ту і позиція банку: кошти внесені на рахунок не є вартістю надання банківських послуг та не можна від неї рахувати 3% за кожен день невиконання послуг. Банківські послуги по внесенню коштів на рахунок клієнта надаються бешкоштовно.
Додано: Вів 17 гру, 2024 13:02
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Додано: Вів 17 гру, 2024 14:18
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Там мова йде про 11 платежів за один-два дні на заг.суму близько 1.2 млн.грн, які клієнт не зміг документально підтвердити. І позиція банку цілком зрозуміла. У всіх клієнтів банку свої кошти, крім кредитних і що то всі кошти за банківське обслуговування? На банківське обслуговування є тарифи банку. З такими твердженнями суд не виграти.
Додано: Вів 17 гру, 2024 14:25
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
так!
Якщо ви оплатили автомобіль на 1.2 млн, а вам його згідно договору не відвантажили впродовж 3х днів, то автосалон зобов'язан оплатити 3% за кожен день просторочки самого вантажу(авто), а не коштів за оплату послуг автоевакуатора, важтажників і бухгалтера -- згідно кошторису цієї послуги.
Додано: Вів 17 гру, 2024 16:31
И вот тут самое интересное какие сроки указаны в договоре с банком. И указано ли там вообще обязательство выполнить в какой-то определённый срок?
Кстати, 3% в день - это только по-умолчанию. Разрешается в договоре и это переопределить. Мой картирный застройщик себе так обязательства витиевато определял: "Обязуюсь сдать в день D. Если не смогу, то день D переносится на полгода. Если тогда не смогу, тогда ещё полгода ничего никому не должен. А вот только потом за каждый дополнительный день буду должен небольшой (на несколько порядков меньше, чем 3%) процент за каждый дополнительный день". ХЗ зачем такое сложное двухшаговое условие. Но в общем, кто пишет договор, тот себя в нём не обижает. Кстати, застройщик оказался честным: сдачу сильно задержал, но за несколько месяцев, что таки оказались штрафными по договору, компенсацию выплатил.
Додано: Вів 17 гру, 2024 17:27
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Додано: Вів 17 гру, 2024 18:00
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
потім стало відомо, що з 1,2 млн. не заплачено податки, то автосалон вам машину не віддасть і буде зобов'язаний дочекатися поки ви принесете платіжку в пенсійний фонд або документ, що дозволяє не платити.
Додано: Вів 17 гру, 2024 18:06
Нєє. Я ж це проходив реально!
Пенсійний я оплачував окремо, при постановці на облік. І, до речі, оті 3..4% розраховуються від ціни авто БЕЗ НДС. А квиташку про оплату (СЕПом) ви надаєте менагеру МРЕО через ЧекГоуЮА ))
Додано: Вів 17 гру, 2024 18:15
И он тебя посылает бюрократическим голосом: "Не знаю что там на сайте про обязанность верить check.gov.ua написано, но мне в дело нужно бумажку подшить. Иди печатай и ставь печать банка!" Тоже проходил полтора года назад. И жаловаться на него не пойми кому потому, что по киевскому телефону отсылают звонить на рецепшн того же самого МРЭО. Почтой разве что. Но это уже оффтопик.
Додано: Вів 17 гру, 2024 18:23
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
ну так в банку пенсійний теж не платять. Там також просять показати походження коштів, чи заплачені клієнтом з них податки.
Про що ж тоді мова? Які 3% за кожен день? Ну то таке. Хоч в одному рішенні я побачив позицію банку та вважаю, що клієнт не отримає ніякі нарахування пені, а ще й сплатить судові витрати банку на апеляцію. Почекаємо, подивимося.
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