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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 19 гру, 2024 11:32
Я оце усе читаю і не можу зрозуміти - що ж мені з тим Райфом робити який вже більш як півроку блокує мої кошти - хоча усі документи я надав! У який банк краще перевести по 15 статті щоб і там не заблокували??!
Додано: Чет 19 гру, 2024 11:41
краще відкрити карту якось нового банку і звідти вивести свої кошти. існує ймовірність, що банк не захоче перевіряти ваші документи посилаючись на фінмон Райфу. Ви писали офіційного листа Райфу з проханням якщо вони бачать фінансування тероризму та відмивання коштів направити матеріали в правоохоронні органи, як того вимагає ЗУ або розблокувати рахунок? Потім написати заяву на добровільне закриття рахунку з попередженням не вказувати в призначенні платежу посилання на ст. 15, так як ними не доведено фінансуваня тероризму, а ви добровільно закриваєте рахунок по двосторонньому погодженню. Далі ці звернення з відмітками Райфу показати наступному банку разом з документами, що показують походження коштів. Можливо наступний банк задовольнить ця переписка з "європейським банком". Якось так я бачу.
Додано: Чет 19 гру, 2024 11:46
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
ну і якщо впевнені в документах на походження коштів та є всі докази надання їх Райфу, можете подати на відсудження 3% пені за кожен день просрочки ненадання банківських послуг з моменту коли підтверджуючі документи були надіслані Райфу. Але будьте готові до програшу та сплати судового зборуЮ у т.ч. за банк.
Додано: Нед 22 гру, 2024 14:06
Я недавно с некоторым удивлением узнал что банк подаёт информацию о неблагонадежном клиенте в финмон и, что важнее, другим банкам не в момент блокировки счетов клиента, а только после того как клиенту эти самые счета будут закрыты (по заявлению самого клиента!) по 15-й статье. Все "статейные" автоматически попадают в список высоко-рисковых клиентов и банки наблюдают за ними с особым тщанием и при случае стараются от них избавиться//)
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