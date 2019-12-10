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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 19 гру, 2024 11:32
Я оце усе читаю і не можу зрозуміти - що ж мені з тим Райфом робити який вже більш як півроку блокує мої кошти - хоча усі документи я надав! У який банк краще перевести по 15 статті щоб і там не заблокували??!
Додано: Чет 19 гру, 2024 11:41
краще відкрити карту якось нового банку і звідти вивести свої кошти. існує ймовірність, що банк не захоче перевіряти ваші документи посилаючись на фінмон Райфу. Ви писали офіційного листа Райфу з проханням якщо вони бачать фінансування тероризму та відмивання коштів направити матеріали в правоохоронні органи, як того вимагає ЗУ або розблокувати рахунок? Потім написати заяву на добровільне закриття рахунку з попередженням не вказувати в призначенні платежу посилання на ст. 15, так як ними не доведено фінансуваня тероризму, а ви добровільно закриваєте рахунок по двосторонньому погодженню. Далі ці звернення з відмітками Райфу показати наступному банку разом з документами, що показують походження коштів. Можливо наступний банк задовольнить ця переписка з "європейським банком". Якось так я бачу.
Додано: Чет 19 гру, 2024 11:46
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
ну і якщо впевнені в документах на походження коштів та є всі докази надання їх Райфу, можете подати на відсудження 3% пені за кожен день просрочки ненадання банківських послуг з моменту коли підтверджуючі документи були надіслані Райфу. Але будьте готові до програшу та сплати судового зборуЮ у т.ч. за банк.
Додано: Нед 22 гру, 2024 14:06
Я недавно с некоторым удивлением узнал что банк подаёт информацию о неблагонадежном клиенте в финмон и, что важнее, другим банкам не в момент блокировки счетов клиента, а только после того как клиенту эти самые счета будут закрыты (по заявлению самого клиента!) по 15-й статье. Все "статейные" автоматически попадают в список высоко-рисковых клиентов и банки наблюдают за ними с особым тщанием и при случае стараются от них избавиться//)
Додано: Пон 23 гру, 2024 13:05
цікавий дзвіночок від банку Український Капітал
viewtopic.php?p=5802122#p5802122
Додано: Пон 23 гру, 2024 13:10
П. Прозорість))
В додатках Сенс і ПУМБ є розділ в меню (в особистих даних) де можна ввести розмір доходів. Там же зʼявиться нормативна сума , яку можна ганяти без проблем (мабуть)…
До певної суми дає піднімати. Більше - через візит в банк і надання довідок з Дії (Ок-7)
Дуже рекомендую попіднімати, бо скоро почнеться кохання.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 23 гру, 2024 13:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 гру, 2024 13:11
Я с весны полностью ушёл с банков как физик. Только кредитки оставил у них. И оплата коммуналки. Остальное нал. С их финами и потом доками, то пока лучше сало перепрятать.
Всё равно интересного сейчас ничего у них нет.
Додано: Пон 23 гру, 2024 13:22
Игорь Алексеевич
По легенді ви вихідний. Тобто як мінімум вам треба картки для розрахунків за кордоном.
Як максимум - преміальні, щоб в аеропорту чекати на рейс в бізнес-лаунжі як людина.
Додано: Пон 23 гру, 2024 13:30
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
В ПУМБ даже искать не хочу. В SSA не вижу. Это там, где update personal data? Там, вроде, про паспорт. В любом случае не видно какая сейчас сумма стоит.
А любить уже начали. В четверг (4 дня назад) финмон Сенса решил устроить массовый праздник и тупо заблокировал исходящие операции всем, от кого он последнее (а может и не очень последнее) время требовал пояснить что за такие немерянные деньги на счета поступали. Походу, не читая объяснительных (я предоставлял). И даже ПМ не то, что не извещён, а и не может посмотреть чего тому финмону не хватило. В субботу случайно (великий и могучий SSA ежедневно спамит извещениями о чём угодно, но только не о такой мелочи) обнаружил, что я теперь без денег. Только в понедельник можно хотя бы сообщить ПМ о происходящей фигне. А сколько времени финмон будет хотя бы читать запрос о причине блокировки никто не знает. Финмон, типа, очень занятой.
Додано: Пон 23 гру, 2024 13:42
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
А где там в сенсе?Если нажать обновить данные, оно паспорт запрашивает и заполнять анкету по новой с селфи и т.д.
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