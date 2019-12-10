Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
В додатках Сенс і ПУМБ є розділ в меню (в особистих даних) де можна ввести розмір доходів. Там же зʼявиться нормативна сума , яку можна ганяти без проблем (мабуть)… До певної суми дає піднімати. Більше - через візит в банк і надання довідок з Дії (Ок-7) Дуже рекомендую попіднімати, бо скоро почнеться кохання. [/url]
sergey_sryvkin Справа особиста. Найбільше кОпають тут Сенс, ПУМБ і Райф, а у мене вони основні. А найбільше плюшок отримую саме вад Сенса і їх безкоштовної (для мене) чорної карти. ПУМБ транзитний. Райф для акційного долара