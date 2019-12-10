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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 205206207208
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 15:06

  посетитель написав:А где там в сенсе?Если нажать обновить данные, оно паспорт запрашивает и заполнять анкету по новой с селфи и т.д.
.

Треба моргати і йти дальше. Поки не прийдете сюди:
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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 21:39

  Hotab написав:
  greenozon написав:цікавий дзвіночок від банку Український Капітал
viewtopic.php?p=5802122#p5802122

П. Прозорість))

В додатках Сенс і ПУМБ є розділ в меню (в особистих даних) де можна ввести розмір доходів. Там же зʼявиться нормативна сума , яку можна ганяти без проблем (мабуть)…
До певної суми дає піднімати. Більше - через візит в банк і надання довідок з Дії (Ок-7)
Дуже рекомендую попіднімати, бо скоро почнеться кохання.
[/url]

В ПУМБі - так.
А в Сенсі одразу дію вимагає.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 21:42

  Hotab написав:
  посетитель написав:А где там в сенсе?Если нажать обновить данные, оно паспорт запрашивает и заполнять анкету по новой с селфи и т.д.
.

Треба моргати і йти дальше.
[/url]

Особисто я думаю, що треба просто закрити рахунок в сенсі.
бо користі з нього фактично ніякої, тільки гроші за картку щомісячно вимагають.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 22:06

sergey_sryvkin
Справа особиста.
Найбільше кОпають тут Сенс, ПУМБ і Райф, а у мене вони основні. А найбільше плюшок отримую саме вад Сенса і їх безкоштовної (для мене) чорної карти.
ПУМБ транзитний.
Райф для акційного долара
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 05:10

  Hotab написав:sergey_sryvkin
Справа особиста.
Найбільше кОпають тут Сенс, ПУМБ і Райф, а у мене вони основні. А найбільше плюшок отримую саме вад Сенса і їх безкоштовної (для мене) чорної карти.
ПУМБ транзитний.
Райф для акційного долара

Не знаю хто тут кого копає, пумб і райф так, досить зручні.
Є купа інших банків для копання.

Схоже з цим новорічним раллі доведеться стряхнути пил з клубу 200к.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 05:36

sergey_sryvkin
Схоже з цим новорічним раллі доведеться стряхнути пил з клубу 200к.

Щоб що? Заробити на клубі зараз нема де. Дешевше 41.19 не зайти, краще ніж 42.20 навряд чи вийти.
А ті гривневі залишки по сусєкам , що бултихались на картах, то так , купив в Ощаді кілька сотень по 42.20 , да ще де інде.. На 200к у мене в такий стрімкий час нема стільки гривні.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:38

  moveton написав: В четверг (4 дня назад) финмон Сенса решил устроить массовый праздник и тупо заблокировал исходящие операции всем, от кого он последнее (а может и не очень последнее) время требовал пояснить что за такие немерянные деньги на счета поступали

а куда эти требования приходили?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:42

  flysoulfly написав:
  moveton написав: В четверг (4 дня назад) финмон Сенса решил устроить массовый праздник и тупо заблокировал исходящие операции всем, от кого он последнее (а может и не очень последнее) время требовал пояснить что за такие немерянные деньги на счета поступали

а куда эти требования приходили?

Личному менеджеру, у кого он есть :) А у кого нет, может и никому. Но обычно у тех, кому приходит столько, чтобы финмон заволновался, он есть.
moveton
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