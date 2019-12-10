Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
В додатках Сенс і ПУМБ є розділ в меню (в особистих даних) де можна ввести розмір доходів. Там же зʼявиться нормативна сума , яку можна ганяти без проблем (мабуть)… До певної суми дає піднімати. Більше - через візит в банк і надання довідок з Дії (Ок-7) Дуже рекомендую попіднімати, бо скоро почнеться кохання. [/url]
sergey_sryvkin Справа особиста. Найбільше кОпають тут Сенс, ПУМБ і Райф, а у мене вони основні. А найбільше плюшок отримую саме вад Сенса і їх безкоштовної (для мене) чорної карти. ПУМБ транзитний. Райф для акційного долара
Hotab написав:sergey_sryvkin Справа особиста. Найбільше кОпають тут Сенс, ПУМБ і Райф, а у мене вони основні. А найбільше плюшок отримую саме вад Сенса і їх безкоштовної (для мене) чорної карти. ПУМБ транзитний. Райф для акційного долара
Не знаю хто тут кого копає, пумб і райф так, досить зручні. Є купа інших банків для копання.
Схоже з цим новорічним раллі доведеться стряхнути пил з клубу 200к.
Схоже з цим новорічним раллі доведеться стряхнути пил з клубу 200к.
Щоб що? Заробити на клубі зараз нема де. Дешевше 41.19 не зайти, краще ніж 42.20 навряд чи вийти. А ті гривневі залишки по сусєкам , що бултихались на картах, то так , купив в Ощаді кілька сотень по 42.20 , да ще де інде.. На 200к у мене в такий стрімкий час нема стільки гривні.
moveton написав: В четверг (4 дня назад) финмон Сенса решил устроить массовый праздник и тупо заблокировал исходящие операции всем, от кого он последнее (а может и не очень последнее) время требовал пояснить что за такие немерянные деньги на счета поступали
moveton написав: В четверг (4 дня назад) финмон Сенса решил устроить массовый праздник и тупо заблокировал исходящие операции всем, от кого он последнее (а может и не очень последнее) время требовал пояснить что за такие немерянные деньги на счета поступали
а куда эти требования приходили?
Личному менеджеру, у кого он есть А у кого нет, может и никому. Но обычно у тех, кому приходит столько, чтобы финмон заволновался, он есть.
moveton написав: В четверг (4 дня назад) финмон Сенса решил устроить массовый праздник и тупо заблокировал исходящие операции всем, от кого он последнее (а может и не очень последнее) время требовал пояснить что за такие немерянные деньги на счета поступали
а куда эти требования приходили?
Личному менеджеру, у кого он есть А у кого нет, может и никому. Но обычно у тех, кому приходит столько, чтобы финмон заволновался, он есть.
но есть еще и те, кто своего падлу-персмена послал (фактически), бо было за шо.