RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 206207208209
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 09:00

  Hotab написав:sergey_sryvkin
Схоже з цим новорічним раллі доведеться стряхнути пил з клубу 200к.

Щоб що? Заробити на клубі зараз нема де. Дешевше 41.19 не зайти, краще ніж 42.20 навряд чи вийти.

Щоб вийти в долар, та не таскатись із готівкою.
Як завжди, варто було придбати вище 42, (райф по 42.15) і тут же пішов відкат...
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2169
З нами з: 19.02.14
Подякував: 606 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 206207208209
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Онлайн-покупка валюты в банках Украины 1 ... 442, 443, 444
mustbe » Вів 29 сер, 2023 20:07
4436 932638
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 гру, 2024 13:08
Amethyst
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 14:45
33 55377
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 13:33
0 6036
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.