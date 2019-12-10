Щоб вийти в долар, та не таскатись із готівкою.
Як завжди, варто було придбати вище 42, (райф по 42.15) і тут же пішов відкат...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 гру, 2024 09:00
Щоб вийти в долар, та не таскатись із готівкою.
Як завжди, варто було придбати вище 42, (райф по 42.15) і тут же пішов відкат...
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