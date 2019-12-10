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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 206207208209
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 09:00

  Hotab написав:sergey_sryvkin
Схоже з цим новорічним раллі доведеться стряхнути пил з клубу 200к.

Щоб що? Заробити на клубі зараз нема де. Дешевше 41.19 не зайти, краще ніж 42.20 навряд чи вийти.

Щоб вийти в долар, та не таскатись із готівкою.
Як завжди, варто було придбати вище 42, (райф по 42.15) і тут же пішов відкат...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 11:28

  sergey_sryvkin написав:Щоб вийти в долар, та не таскатись із готівкою.
...


тенденция к использованию банк. счетов для мелких платежей, а по крупным, как в 90-ые - расчеты зеленым (т.е., синим) кэшем!
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