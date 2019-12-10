|
|
|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 гру, 2024 09:00
Hotab написав:sergey_sryvkin
Схоже з цим новорічним раллі доведеться стряхнути пил з клубу 200к.
Щоб що? Заробити на клубі зараз нема де. Дешевше 41.19 не зайти, краще ніж 42.20 навряд чи вийти.
Щоб вийти в долар, та не таскатись із готівкою.
Як завжди, варто було придбати вище 42, (райф по 42.15) і тут же пішов відкат...
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 2169
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 606 раз.
- Подякували: 633 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 25 гру, 2024 11:28
sergey_sryvkin написав:
Щоб вийти в долар, та не таскатись із готівкою.
...
тенденция к использованию банк. счетов для мелких платежей, а по крупным, как в 90-ые - расчеты зеленым (т.е., синим) кэшем!
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 713
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4436
|932644
|
|
|33
|55383
|
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
|
|0
|6036
|
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм
|