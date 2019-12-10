Щоб вийти в долар, та не таскатись із готівкою.
Як завжди, варто було придбати вище 42, (райф по 42.15) і тут же пішов відкат...
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Додано: Сер 25 гру, 2024 09:00
Щоб вийти в долар, та не таскатись із готівкою.
Як завжди, варто було придбати вище 42, (райф по 42.15) і тут же пішов відкат...
Додано: Сер 25 гру, 2024 11:28
Додано: Чет 26 гру, 2024 16:58
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Кто ещё не видел ветке сенса.Их финмон считает поступления с депозита как доход.То есть положил 100 тысяч на швыдкый на три дня, три раза переложил по окончанию и через две недели имеешь блок и необходимость отчитываться о 400 тысяч захода.
То есть фактически сенс считает ВСЕ поступления на счета, в том числе и между своими.
Пумб кстати тоже, что б они там не говорили.Это видно из их статистики за год которую они разослали недавно.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:10
Подскажите, есть ли смысл бодаться с райфом и писать им письма с требованиями "всё вернуть, жалобами в НБУ и тд или нет смысла?
Возможно у кого-то был опыт?
Можно в личку.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:14
Вы уже несколько мес. пишите про Райф. Вам отвечали, советовали почитать отзывы клиентов на минфине. Вы опять - что мне делать?
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:41
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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