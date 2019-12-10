Щоб вийти в долар, та не таскатись із готівкою.
Як завжди, варто було придбати вище 42, (райф по 42.15) і тут же пішов відкат...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 25 гру, 2024 09:00
Щоб вийти в долар, та не таскатись із готівкою.
Як завжди, варто було придбати вище 42, (райф по 42.15) і тут же пішов відкат...
Додано: Сер 25 гру, 2024 11:28
Додано: Чет 26 гру, 2024 16:58
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Кто ещё не видел ветке сенса.Их финмон считает поступления с депозита как доход.То есть положил 100 тысяч на швыдкый на три дня, три раза переложил по окончанию и через две недели имеешь блок и необходимость отчитываться о 400 тысяч захода.
То есть фактически сенс считает ВСЕ поступления на счета, в том числе и между своими.
Пумб кстати тоже, что б они там не говорили.Это видно из их статистики за год которую они разослали недавно.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:10
Подскажите, есть ли смысл бодаться с райфом и писать им письма с требованиями "всё вернуть, жалобами в НБУ и тд или нет смысла?
Возможно у кого-то был опыт?
Можно в личку.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:14
Вы уже несколько мес. пишите про Райф. Вам отвечали, советовали почитать отзывы клиентов на минфине. Вы опять - что мне делать?
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:41
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Додано: Пон 30 гру, 2024 11:39
Додано: Пон 30 гру, 2024 12:30
Згоден на 146% !!
...В умовах постійного посилення вимог до людей і запровадження нових обмежень в Україні відбулась підміна понять...
Утім, буквально за кілька років втілення (половина часу припала на велику війну) фінмоніторинг поширився й на відстеження податкової дисципліни та стягування податків. Що заодно виправдовується нестачею грошей у держбюджеті на оборону та застосовується не рівномірно до всіх громадян.
...Водночас в Україні фактично поховали таке поняття, як банківська таємниця.
Додано: Пон 30 гру, 2024 16:38
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
В принципе так и есть.Банковской тайны по факту уже нет.Ну и банки почему-то решили что они налоговые контролёры хотя функций в законодательстве у них таких нет.И всё это опять же по факту отразится на обычных людях.Начиная от простого неудобства, заканчивая влиянием на цены(большинство конечно этого не поймет).
На сейчас имеем полный банковский беспредел по отношению к клиентам.Без никакой ответственности со стороны банков.Можно сказать что " это меня не коснется я ничем таким не занимаюсь...".ПОКА не коснулось.
Ну и за двадцать лет впервые вижу реальный разворот в нал.Двадцать лет тяжело, медленно, но тем не менее постепенно был переход в банковскую систему.Сейчас будет наоборот.Спасибо пышному.Можно ещё постанову НБУ выпустит что курс доллара у нас будет 40к и не больше.Ну а шо? регулировать так регулировать.
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