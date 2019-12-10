Додано: Пон 30 гру, 2024 16:38

В принципе так и есть.Банковской тайны по факту уже нет.Ну и банки почему-то решили что они налоговые контролёры хотя функций в законодательстве у них таких нет.И всё это опять же по факту отразится на обычных людях.Начиная от простого неудобства, заканчивая влиянием на цены(большинство конечно этого не поймет).На сейчас имеем полный банковский беспредел по отношению к клиентам.Без никакой ответственности со стороны банков.Можно сказать что " это меня не коснется я ничем таким не занимаюсь...".ПОКА не коснулось.Ну и за двадцать лет впервые вижу реальный разворот в нал.Двадцать лет тяжело, медленно, но тем не менее постепенно был переход в банковскую систему.Сейчас будет наоборот.Спасибо пышному.Можно ещё постанову НБУ выпустит что курс доллара у нас будет 40к и не больше.Ну а шо?регулировать так регулировать.