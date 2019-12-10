Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 січ, 2025 04:09
sergey_sryvkin написав:
Чи існує список банків, що беруть здирницькі відсотки за вивід коштів після блокування?..
А с какого размера процент считается сдирательским? Например, Восток сейчас хочет 10% (
тарифы
п. 4.2.6) Это уже грабительский или ещё нормуль?
moveton
Повідомлень: 5037
З нами з: 23.03.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 583 раз.
Профіль
3
Додано: Чет 02 січ, 2025 05:14
moveton написав: sergey_sryvkin написав:
Чи існує список банків, що беруть здирницькі відсотки за вивід коштів після блокування?..
А с какого размера процент считается сдирательским? Например, Восток сейчас хочет 10% (
тарифы
п. 4.2.6) Это уже грабительский или ещё нормуль?
від 3%
sergey_sryvkin
Повідомлень: 2173
З нами з: 19.02.14
Подякував: 608 раз.
Подякували: 633 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
4436
934531
33
55611
Вів 10 гру, 2019 00:07 Жора1
0
6086
Сер 09 гру, 2015 13:33 ТупУм