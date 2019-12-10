Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
sergey_sryvkin написав:Чи існує список банків, що беруть здирницькі відсотки за вивід коштів після блокування?..
А с какого размера процент считается сдирательским? Например, Восток сейчас хочет 10% (тарифы п. 4.2.6) Это уже грабительский или ещё нормуль?
Та взагалі вказувати про це окремим рядком в тарифаХ вже є здирництво і неповага для клієнта. Банка що є суддєю, (до)слідчим органом?.. Це ж просте припущення банки, що там якийсь є ризик для її тонкої душевної організації... Ще треба проінспектувату ту "організацію", а вона вже здирництвом займається!