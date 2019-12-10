Додано: Чет 02 січ, 2025 18:47

посетитель написав: Как не введено(будет введено)? Ограничения ж будут.По факту больше 150К в месяц с февраля без танцев с бубном ГАРАНТИРОВАННО не отправить.То что они могут любой платеж остановить это такое...Могут и гарантировано не отправят это таки разные вещи. Как не введено(будет введено)? Ограничения ж будут.По факту больше 150К в месяц с февраля без танцев с бубном ГАРАНТИРОВАННО не отправить.То что они могут любой платеж остановить это такое...Могут и гарантировано не отправят это таки разные вещи.

Ну так я и говорю: всего лишь внесена некоторая определённость. Причём эта определённость внутри банка. Клиент и так по договору должен был быть всегда готов к постановке платежа в ожидание доков. Все танцы уже не первый год известны. Вот если бы стало не отправить совсем, вот тогда действительно новое и есть о чём предупреждать.Да и не такая уж в меморандуме гарантированность. Весь раздел про лимиты начинается со слов: "Якщо ж документально підтвердженого доходу немає", а у кого доход есть (а кому надо переводить ОТ себя, у него, наверное, есть?), ограничения всё такие же смутные, как и были.