А с какого размера процент считается сдирательским? Например, Восток сейчас хочет 10% (
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Додано: Чет 02 січ, 2025 04:09
А с какого размера процент считается сдирательским? Например, Восток сейчас хочет 10% (
Додано: Чет 02 січ, 2025 05:14
від 3%
Додано: Чет 02 січ, 2025 12:10
Та взагалі вказувати про це окремим рядком в тарифаХ вже є здирництво і неповага для клієнта.
Банка що є суддєю, (до)слідчим органом?.. Це ж просте припущення банки, що там якийсь є ризик для її тонкої душевної організації... Ще треба проінспектувату ту "організацію", а вона вже здирництвом займається!
Додано: Чет 02 січ, 2025 16:51
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
У нас тут меморандум банки наподписывали про ограничение с 01.02.25 переводов.Мне интересно хоть один банк прислал как положено извещение об этом за 30 дней?Или банкам клиенты настолько уже не нужны и плевать на них что никто уже не заморачиватся?Пусть будет сюрпризом?Ну и с точки зрения законодательства, на основании чего такое ограничение клиента в распоряжении его деньгами?
Хотя...о чем это я.Наша банковская система и законность всё более отдаляются друг от друга.Клиент всегда не прав и должен оправдываться.
Додано: Чет 02 січ, 2025 17:12
ПУМБ, Райф, НоваПей - это то, что сам лично получил/прочитал
Додано: Чет 02 січ, 2025 17:42
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Всё тот же закон о борьбе с коррупцией и финансированием терроризма, который разрешает и в неопределённой степени требует от банков требовать от клиента подтверждающих доков на любые его переводы. Меморандум не добавляет ничего нового сверх некоторой предсказуемости этих требований. О чём извещать? Никаких новых ограничений не введено.
Додано: Чет 02 січ, 2025 18:21
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Как не введено(будет введено)? Ограничения ж будут.По факту больше 150К в месяц с февраля без танцев с бубном ГАРАНТИРОВАННО не отправить.То что они могут любой платеж остановить это такое...Могут и гарантировано не отправят это таки разные вещи.
Додано: Чет 02 січ, 2025 18:26
Из того что тут указано есть пумб.Сейчас проверил - ничего не прислал.
Радует что хоть кто-то шлёт.
Додано: Чет 02 січ, 2025 18:47
Ну так я и говорю: всего лишь внесена некоторая определённость. Причём эта определённость внутри банка. Клиент и так по договору должен был быть всегда готов к постановке платежа в ожидание доков. Все танцы уже не первый год известны. Вот если бы стало не отправить совсем, вот тогда действительно новое и есть о чём предупреждать.
Да и не такая уж в меморандуме гарантированность. Весь раздел про лимиты начинается со слов: "Якщо ж документально підтвердженого доходу немає", а у кого доход есть (а кому надо переводить ОТ себя, у него, наверное, есть?), ограничения всё такие же смутные, как и были.
Додано: Чет 02 січ, 2025 21:56
Куди і що ви отримали?
я нічого не отримав ані від пумба ані від райфа.
Звісно я і обмежень не очікую...
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