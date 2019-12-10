Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
посетитель написав:У нас тут меморандум банки наподписывали про ограничение с 01.02.25 переводов.Мне интересно хоть один банк прислал как положено извещение об этом за 30 дней?
ПУМБ, Райф, НоваПей - это то, что сам лично получил/прочитал
Куди і що ви отримали? я нічого не отримав ані від пумба ані від райфа. Звісно я і обмежень не очікую...
09/12 повідомлення в додатку від ПУМБ про новий ДКБО з 15/01/25
23/12 аналогічно від Райфу (зміни до Тарифів та Правил БО, які вступають у дію з 25/01/25) -Банк має право запроваджувати та змінювати обмеження на здійснення операцій переказу коштів в межах та за межами України з усіх Поточних та Карткових рахунків Клієнта, відкритих у Банку в національній та іноземній валютах, на рахунки будь-яких інших контрагентів (далі – ліміт) з врахуванням запровадженого у Банку ризик-орієнтованого підходу. Обмеження щодо операцій волонтерів, що відповідають вимогам Банку, та Клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, в тому числі тих Клієнтів, які отримують заробітну плату на відкриті в Банку Карткові рахунки, встановлюється згідно пункту 8.3.4. Статті 8 Розділу 2 Правил. За відсутності документального підтвердження доходів Клієнта Банк може встановити ліміт в розмірі від 50 тис. до 150 тис. гривень в місяць. https://raiffeisen.ua/storage/files/ogo ... 122024.pdf
А лимит в случае подтверждённых доходов - накопительный, или ежемесячный?
Например, чел подтверждает доход на 100 тыс грн/мес, год копит всю прибыль, а потом хочет сделать покупку СЭПом на 1,2 млн грн (100 тыс х 12 мес) Пропустит ли банк при таком раскладе (подтверждённый доход!) один платёж на 1,2 млн, или придётся долбаться с кучей платежей по 150 тыс грн?
Из формулировок меморандума вроде следует, что второе
посетитель написав:У нас тут меморандум банки наподписывали про ограничение с 01.02.25 переводов.Мне интересно хоть один банк прислал как положено извещение об этом за 30 дней?
Ким "положено за 30 дней"? Ви мабуть не знаєте, що в чинному законі про БД цієї норми вже зо 2 роки нема. Банківське лоббі стерло цю вимогу з нової редакціїї закону, а депутати ВР з Президентом "схавали" це, ухваливши закон
Driver написав:А лимит в случае подтверждённых доходов - накопительный, или ежемесячный?
Например, чел подтверждает доход на 100 тыс грн/мес, год копит всю прибыль, а потом хочет сделать покупку СЭПом на 1,2 млн грн (100 тыс х 12 мес) Пропустит ли банк при таком раскладе (подтверждённый доход!) один платёж на 1,2 млн, или придётся долбаться с кучей платежей по 150 тыс грн?
Из формулировок меморандума вроде следует, что второе
Это из каких таких формулировок меморандума такое следует? А тем более, что при доходе в 100к в месяц разрешено в месяц же не то, что куча платежей по 150к, а суммарно больше 100к?
Driver написав:А лимит в случае подтверждённых доходов - накопительный, или ежемесячный?
Ліміт - це вигадка банку. Можете поцікавитись у своєму банку, чи будуть вам встановлювати ліміт, і який саме. В додатках деяких банків можна оновити анкетні дані, де вказати орієнтовний місячний дохід, і вам покаже ліміти на операції.