RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 208209210211
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 22:12

  sergey_sryvkin написав:
  Navegantes написав:
  посетитель написав:У нас тут меморандум банки наподписывали про ограничение с 01.02.25 переводов.Мне интересно хоть один банк прислал как положено извещение об этом за 30 дней?


ПУМБ, Райф, НоваПей - это то, что сам лично получил/прочитал

Куди і що ви отримали?
я нічого не отримав ані від пумба ані від райфа.
Звісно я і обмежень не очікую...


09/12 повідомлення в додатку від ПУМБ про новий ДКБО з 15/01/25

23/12 аналогічно від Райфу (зміни до Тарифів та Правил БО, які вступають у дію з 25/01/25) -Банк має право запроваджувати та змінювати обмеження на здійснення операцій переказу коштів в межах та за межами України з усіх Поточних та Карткових рахунків Клієнта, відкритих у Банку в національній та іноземній валютах, на рахунки будь-яких інших контрагентів (далі – ліміт) з врахуванням запровадженого у Банку ризик-орієнтованого підходу.
Обмеження щодо операцій волонтерів, що відповідають вимогам Банку, та Клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, в тому числі тих Клієнтів, які отримують заробітну плату на відкриті в Банку Карткові рахунки, встановлюється згідно пункту 8.3.4. Статті 8 Розділу 2 Правил.
За відсутності документального підтвердження доходів Клієнта Банк може встановити ліміт в розмірі від 50 тис. до 150 тис. гривень в місяць.
https://raiffeisen.ua/storage/files/ogo ... 122024.pdf
Navegantes
 
Повідомлень: 90
З нами з: 22.02.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 22:22

  Navegantes написав:
  посетитель написав:У нас тут меморандум банки наподписывали про ограничение с 01.02.25 переводов.Мне интересно хоть один банк прислал как положено извещение об этом за 30 дней?

09/12 повідомлення в додатку від ПУМБ про новий ДКБО з 15/01/25

23/12 аналогічно від Райфу (зміни до Тарифів та Правил БО, які вступають у дію з 25/01/25)

Але ж це не те, про що питав відвідувач :)
про ДКБО регулярно пишуть
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2181
З нами з: 19.02.14
Подякував: 609 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 22:31

А лимит в случае подтверждённых доходов - накопительный, или ежемесячный?

Например, чел подтверждает доход на 100 тыс грн/мес, год копит всю прибыль, а потом хочет сделать покупку СЭПом на 1,2 млн грн (100 тыс х 12 мес)
Пропустит ли банк при таком раскладе (подтверждённый доход!) один платёж на 1,2 млн, или придётся долбаться с кучей платежей по 150 тыс грн?

Из формулировок меморандума вроде следует, что второе :x :x :x
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 374
З нами з: 13.06.16
Подякував: 74 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 22:33

  посетитель написав:У нас тут меморандум банки наподписывали про ограничение с 01.02.25 переводов.Мне интересно хоть один банк прислал как положено извещение об этом за 30 дней?
Ким "положено за 30 дней"? Ви мабуть не знаєте, що в чинному законі про БД цієї норми вже зо 2 роки нема. Банківське лоббі стерло цю вимогу з нової редакціїї закону, а депутати ВР з Президентом "схавали" це, ухваливши закон
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1354
З нами з: 27.04.10
Подякував: 114 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 23:00

  Driver написав:А лимит в случае подтверждённых доходов - накопительный, или ежемесячный?

Например, чел подтверждает доход на 100 тыс грн/мес, год копит всю прибыль, а потом хочет сделать покупку СЭПом на 1,2 млн грн (100 тыс х 12 мес)
Пропустит ли банк при таком раскладе (подтверждённый доход!) один платёж на 1,2 млн, или придётся долбаться с кучей платежей по 150 тыс грн?

Из формулировок меморандума вроде следует, что второе :x :x :x

Это из каких таких формулировок меморандума такое следует? А тем более, что при доходе в 100к в месяц разрешено в месяц же не то, что куча платежей по 150к, а суммарно больше 100к? :roll:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5040
З нами з: 23.03.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 583 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 23:18

  Driver написав:А лимит в случае подтверждённых доходов - накопительный, или ежемесячный?

Ліміт - це вигадка банку.
Можете поцікавитись у своєму банку, чи будуть вам встановлювати ліміт, і який саме.
В додатках деяких банків можна оновити анкетні дані, де вказати орієнтовний місячний дохід, і вам покаже ліміти на операції.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2181
З нами з: 19.02.14
Подякував: 609 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 03:43

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Hotab написав:одатках Сенс і ПУМБ є розділ в меню (в особистих даних) де можна ввести розмір доходів. Там же зʼявиться нормативна сума , яку можна ганяти без проблем (мабуть)…
До певної суми дає піднімати. Більше - через візит в банк і надання довідок з Дії (Ок-7)
Дуже рекомендую попіднімати, бо скоро почнеться кохання.


Глянул у себя
Общая сумма операций за квартал 240К
На эту сроку можно ориентироваться?
Как ПУМБА считает кварталы? Счётчик обновился с нового года?
Если за январь-март пополню всеМОЖУ немного больше, скажем на 250К, возьмут за яйца?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2855
З нами з: 19.03.09
Подякував: 152 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 05:07

  emeta написав:Глянул у себя
Общая сумма операций за квартал 240К

Если за январь-март пополню всеМОЖУ немного больше, скажем на 250К, возьмут за яйца?

Поставте 400к
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2181
З нами з: 19.02.14
Подякував: 609 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 208209210211
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Онлайн-покупка валюты в банках Украины 1 ... 442, 443, 444
mustbe » Вів 29 сер, 2023 20:07
4436 934844
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 гру, 2024 13:08
Amethyst
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 14:45
33 55624
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 13:33
0 6094
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3149)
02.01.2025 23:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.