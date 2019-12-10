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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:54
emeta написав:
Как ПУМБА считает кварталы? Счётчик обновился с нового года?
про ПУМБ вроде никто не сообщал, что они "счетчик полностью" обнуляют после НовыхГодов.
Отменил ли финмон ПУМБа их действующую в 22-23м годах "накопительную с 24.02.2024" систему - мнения разошлись
Кварталы - наиболее логично предположить, что считают обычно, как бухучет.
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:12
flysoulfly написав:
Кварталы - наиболее логично предположить, что считают обычно, как бухучет.
Нее, это просто 3 мес подряд. После превышения в 2раза Сукупн міс дох прийдет ласковая автонапоминалка про пересмотр Анкеты
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:22
Amethyst написав: flysoulfly написав:
Кварталы - наиболее логично предположить, что считают обычно, как бухучет.
Нее, это просто 3 мес подряд. После превышения в 2раза Сукупн міс дох прийдет ласковая автонапоминалка про пересмотр Анкеты
у них "квартал" - это просто 90 дней?
даже типа с 04.09 по 03.12. - "квартал"
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:23
flysoulfly написав: Amethyst написав: flysoulfly написав:
Кварталы - наиболее логично предположить, что считают обычно, как бухучет.
Нее, это просто 3 мес подряд. После превышения в 2раза Сукупн міс дох прийдет ласковая автонапоминалка про пересмотр Анкеты
у них "квартал" - это просто 90 дней?
даже типа с 04.09 по 03.12. - "квартал"
Дааа, просто любых 3 мес подряд
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