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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 209210211212
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:54

  emeta написав:Как ПУМБА считает кварталы? Счётчик обновился с нового года?
про ПУМБ вроде никто не сообщал, что они "счетчик полностью" обнуляют после НовыхГодов.
Отменил ли финмон ПУМБа их действующую в 22-23м годах "накопительную с 24.02.2024" систему - мнения разошлись :(

Кварталы - наиболее логично предположить, что считают обычно, как бухучет.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:12

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  flysoulfly написав:Кварталы - наиболее логично предположить, что считают обычно, как бухучет.
Нее, это просто 3 мес подряд. После превышения в 2раза Сукупн міс дох прийдет ласковая автонапоминалка про пересмотр Анкеты
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:22

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:Кварталы - наиболее логично предположить, что считают обычно, как бухучет.
Нее, это просто 3 мес подряд. После превышения в 2раза Сукупн міс дох прийдет ласковая автонапоминалка про пересмотр Анкеты

у них "квартал" - это просто 90 дней?
даже типа с 04.09 по 03.12. - "квартал" :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:23

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:Кварталы - наиболее логично предположить, что считают обычно, как бухучет.
Нее, это просто 3 мес подряд. После превышения в 2раза Сукупн міс дох прийдет ласковая автонапоминалка про пересмотр Анкеты

у них "квартал" - это просто 90 дней?
даже типа с 04.09 по 03.12. - "квартал" :?
Дааа, просто любых 3 мес подряд
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:14

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Хы, вот вам и пример логики банков.Верьте и дальше что "простых клиентов это не коснется".
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 20:47

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  flysoulfly написав:який банк, саме ПУМБ?

Так. І ще з новин від ПУМБ, що торкнулися особисто мене. Обнулили ліміти, до НР було 250 т. та "оновлені дані", після стало "150 т. і дані треба оновити, якщо бажаєте підвищите несіть документи". Також стало несподіванкою, що в терміналах City та Easy пропала вкалдка ПУМБ_0%. Тепер поповнення - 0,5%. Перевести кошти з ПУМБ на свою ж карту в інший банк теж обрізали. ПУМБ не дочекався лютого та почав фільтрувати клієнтів. Напишіть в кого таке ж?
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