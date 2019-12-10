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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 209210211212
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:54

  emeta написав:Как ПУМБА считает кварталы? Счётчик обновился с нового года?
про ПУМБ вроде никто не сообщал, что они "счетчик полностью" обнуляют после НовыхГодов.
Отменил ли финмон ПУМБа их действующую в 22-23м годах "накопительную с 24.02.2024" систему - мнения разошлись :(

Кварталы - наиболее логично предположить, что считают обычно, как бухучет.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:12

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  flysoulfly написав:Кварталы - наиболее логично предположить, что считают обычно, как бухучет.
Нее, это просто 3 мес подряд. После превышения в 2раза Сукупн міс дох прийдет ласковая автонапоминалка про пересмотр Анкеты
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:22

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:Кварталы - наиболее логично предположить, что считают обычно, как бухучет.
Нее, это просто 3 мес подряд. После превышения в 2раза Сукупн міс дох прийдет ласковая автонапоминалка про пересмотр Анкеты

у них "квартал" - это просто 90 дней?
даже типа с 04.09 по 03.12. - "квартал" :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:23

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:Кварталы - наиболее логично предположить, что считают обычно, как бухучет.
Нее, это просто 3 мес подряд. После превышения в 2раза Сукупн міс дох прийдет ласковая автонапоминалка про пересмотр Анкеты

у них "квартал" - это просто 90 дней?
даже типа с 04.09 по 03.12. - "квартал" :?
Дааа, просто любых 3 мес подряд
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:14

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Хы, вот вам и пример логики банков.Верьте и дальше что "простых клиентов это не коснется".
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 20:47

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  flysoulfly написав:який банк, саме ПУМБ?

Так. І ще з новин від ПУМБ, що торкнулися особисто мене. Обнулили ліміти, до НР було 250 т. та "оновлені дані", після стало "150 т. і дані треба оновити, якщо бажаєте підвищите несіть документи". Також стало несподіванкою, що в терміналах City та Easy пропала вкалдка ПУМБ_0%. Тепер поповнення - 0,5%. Перевести кошти з ПУМБ на свою ж карту в інший банк теж обрізали. ПУМБ не дочекався лютого та почав фільтрувати клієнтів. Напишіть в кого таке ж?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:05

Ну давайте про ПУМБ. Колись писали про грозний моніторинг. Останнім часом я не бачив скарг. Моливо, тому що не слідкую? Як зараз реально, не з старих часів?
Моє знайомство з їх моніторингом було круте і м'яке водночас. 2 роки тому у відділенні я заявив про намір перевести до них з держ.банку Х млн й забрати готівкою. Запропонували надати док-ти і попередньо спитати у моніторинга, йому д-ти не підійшли зовсім, тож я і не переводив.
Але з тих пір бували місяці з 0,5 млн оборотами, але моніторинг ніколи не турбував, лише раз попросили суму в анкетці підвищити. І це без підходящих док-тів.
Так можливо в ПУМБі монітор. вже пухнастий, на відміну від гімна Ізі в тазику, а залишилась лише страшна пам'ять?
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