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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 січ, 2025 15:54
emeta написав:
Как ПУМБА считает кварталы? Счётчик обновился с нового года?
про ПУМБ вроде никто не сообщал, что они "счетчик полностью" обнуляют после НовыхГодов.
Отменил ли финмон ПУМБа их действующую в 22-23м годах "накопительную с 24.02.2024" систему - мнения разошлись
Кварталы - наиболее логично предположить, что считают обычно, как бухучет.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:12
flysoulfly написав:
Кварталы - наиболее логично предположить, что считают обычно, как бухучет.
Нее, это просто 3 мес подряд. После превышения в 2раза Сукупн міс дох прийдет ласковая автонапоминалка про пересмотр Анкеты
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:22
Amethyst написав: flysoulfly написав:
Кварталы - наиболее логично предположить, что считают обычно, как бухучет.
Нее, это просто 3 мес подряд. После превышения в 2раза Сукупн міс дох прийдет ласковая автонапоминалка про пересмотр Анкеты
у них "квартал" - это просто 90 дней?
даже типа с 04.09 по 03.12. - "квартал"
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:23
flysoulfly написав: Amethyst написав: flysoulfly написав:
Кварталы - наиболее логично предположить, что считают обычно, как бухучет.
Нее, это просто 3 мес подряд. После превышения в 2раза Сукупн міс дох прийдет ласковая автонапоминалка про пересмотр Анкеты
у них "квартал" - это просто 90 дней?
даже типа с 04.09 по 03.12. - "квартал"
Дааа, просто любых 3 мес подряд
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 18:14
Хы, вот вам и пример логики банков.Верьте и дальше что "простых клиентов это не коснется".
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 20:47
flysoulfly написав:
який банк, саме ПУМБ?
Так. І ще з новин від ПУМБ, що торкнулися особисто мене. Обнулили ліміти, до НР було 250 т. та "оновлені дані", після стало "150 т. і дані треба оновити, якщо бажаєте підвищите несіть документи". Також стало несподіванкою, що в терміналах City та Easy пропала вкалдка ПУМБ_0%. Тепер поповнення - 0,5%. Перевести кошти з ПУМБ на свою ж карту в інший банк теж обрізали. ПУМБ не дочекався лютого та почав фільтрувати клієнтів. Напишіть в кого таке ж?
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:05
Ну давайте про ПУМБ. Колись писали про грозний моніторинг. Останнім часом я не бачив скарг. Моливо, тому що не слідкую? Як зараз реально, не з старих часів?
Моє знайомство з їх моніторингом було круте і м'яке водночас. 2 роки тому у відділенні я заявив про намір перевести до них з держ.банку Х млн й забрати готівкою. Запропонували надати док-ти і попередньо спитати у моніторинга, йому д-ти не підійшли зовсім, тож я і не переводив.
Але з тих пір бували місяці з 0,5 млн оборотами, але моніторинг ніколи не турбував, лише раз попросили суму в анкетці підвищити. І це без підходящих док-тів.
Так можливо в ПУМБі монітор. вже пухнастий, на відміну від гімна Ізі в тазику, а залишилась лише страшна пам'ять?
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